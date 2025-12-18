En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
Santiago del Estero
Conmoción

Un reconocido odontólogo, recién recibido de abogado, apareció muerto antes de jurar

El hombre, de 55 años, había recibido su título de abogado el martes pasado y se había incorporado recientemente a un estudio jurídico.

Un reconocido odontólogo

Un reconocido odontólogo, recién recibido de abogado, apareció muerto antes de jurar: se trata de Eduardo Enrique Soisa.

Un reconocido odontólogo, que recientemente se había recibido como abogado, apareció muerto este martes en su casa de Santiago del Estero, un día antes de cuando estaba previsto que jurara en el Colegio de Abogados. La Justicia confirmó que se trató de un suicidio.

La víctima fue identificada como Eduardo Enrique Soisa, de 55 años, quien residía en una vivienda del barrio Centro de la ciudad de La Banda. El cuerpo fue encontrado al mediodía, suspendido de un cinturón de taekwondo colocado en el marco de una puerta del domicilio que alquilaba.

El hallazgo se produjo luego de que una amiga y vecina advirtiera que el hombre no había salido a trabajar y que su auto permanecía estacionado frente a la casa. Al alertar a allegados, estos ingresaron a la vivienda y descubrieron la macabra escena, por lo que dieron aviso a la Policía, según informó medio local El Liberal.

En el lugar trabajaron agentes de la seccional 13, personal de Criminalística y Policía Científica, bajo la supervisión de la fiscal María Alejandra Holgado. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por fractura de cuello. En ese marco, se descartó la existencia de lesiones externas.

Luego de esto, la fiscal interviniente autorizó la entrega del cuerpo para que familiares y allegados puedan darle el último adiós.

Según trascendió, en el marco de la investigación, Soisa ya había atravesado un intento de suicidio mediante la ingesta de pastillas. Respecto de la víctima, se supo que estaba separado, era padre y que tenía pareja.

Quién era el reconocido odontólogo que apareció muerto en Santiago del Estero

Soisa se desempeñaba como odontólogo, con especialización en extracciones, implantes, cirugía bucomaxilofacial y odontología legal y forense, tal como describía en su perfil de LinkedIn. Además practicaba artes marciales.

El martes pasado había recibido su título de abogado y ya había sido incorporado a un estudio jurídico.

La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y conocidos, con múltiples expresiones de incredulidad en redes sociales tanto en La Banda como en la ciudad Capital.

