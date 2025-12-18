Un reconocido odontólogo, recién recibido de abogado, apareció muerto antes de jurar

Luego de esto, la fiscal interviniente autorizó la entrega del cuerpo para que familiares y allegados puedan darle el último adiós.

Según trascendió, en el marco de la investigación, Soisa ya había atravesado un intento de suicidio mediante la ingesta de pastillas. Respecto de la víctima, se supo que estaba separado, era padre y que tenía pareja.

Quién era el reconocido odontólogo que apareció muerto en Santiago del Estero

Soisa se desempeñaba como odontólogo, con especialización en extracciones, implantes, cirugía bucomaxilofacial y odontología legal y forense, tal como describía en su perfil de LinkedIn. Además practicaba artes marciales.

El martes pasado había recibido su título de abogado y ya había sido incorporado a un estudio jurídico.

La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y conocidos, con múltiples expresiones de incredulidad en redes sociales tanto en La Banda como en la ciudad Capital.