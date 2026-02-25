El pasado oculto de Luana Fernández antes de entrar a Gran Hermano 2026: su vínculo con Yao Cabrera
El pasado de Luana Fernández salió a la luz tras su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, con vínculos a la polémica organización Wi Fi Team.
25 feb 2026, 15:00
La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya tiene a sus protagonistas y, entre ellos, surgió información sobre el pasado de la participante Luana Fernández, vinculada a un entramado que hoy se encuentra bajo investigación judicial.
La joven influencer habría formado parte de la organización creada por los youtubers Yao Cabrera y Nathan Castro, alias Mini Boy, ambos actualmente detenidos por delitos de trata de personas y abusos sexuales.
El grupo, conocido como Wi Fi Team, llegó a reunir más de cuarenta y cinco millones de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes. La causa se inició a partir de la denuncia del mánager de medios Jorge Zonzini y luego se sumaron los testimonios del editor Mariano Fernández y la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes relataron situaciones de explotación laboral y sexual en la llamada Mansión Wi Fi.
La justicia condenó a Cabrera a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre. Además, la jueza federal de San Martín, Nadia Flores Vega, ordenó abrir una investigación paralela por presunto lavado de activos, venta de material de pedofilia y suministro de drogas y alcohol a menores en fiestas organizadas en boliches de Escobar como La Casita y Bica Bar.
Embed
De acuerdo con los testimonios, estos hechos se habrían extendido durante varios años y se intensificaron en el período de aislamiento por la pandemia, dentro de la Mansión Wi Fi ubicada en el barrio San Marco, partido de Escobar, donde se habrían perpetrado los abusos sexuales.
La aparición de estos antecedentes en torno a Luana Fernández genera un nuevo capítulo de debate alrededor de su participación en Gran Hermano Generación Dorada, donde su historia personal y su vínculo con figuras mediáticas se entrelazan con un caso judicial de gran repercusión.
Consultado el manager denunciante, Jorge Zonzini, reconocido hunter mediático de estas organizaciones criminales (ya había hecho caer a Emanuel "Camus Hacker" Ioselli también preso en la actualidad) sostuvo que "Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil captaban a niños y adolescentes vulnerables".
Asi mismo, Zonzini, sostuvo "que las chicas realizaban vivos pornograficos para los niños que eran redireccionados desde sus dispositivos técnológicos para engañar a sus padres con lo que englobaban una millonaria facturacion motivo por el cual la Jueza Nada Flores Vega amplió la investigacion a la calificación de Lavado de Activos. Les vendian a los niños la prostitución de las chicas WI FI, los estupefacientes y el alcohol en las fiestas y todo tipo de contenido mórbido ocasionando no solo una daño irreparable a sus psiques y e inocencia, sino generando una gran adicción por lo que miles de padres eran estafados o sus tarjetas de credito robadas por sus propios hijos por orden de la secta que Yao Cabrera lideraba".
Quién es Luana Fernández, la participante de Gran Hermano Generación Dorada
Luana Fernández fue la anteúltima en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y rápidamente se convirtió en una de las participantes más comentadas. Empresaria, con pasado como modelo y con experiencia televisiva gracias a su paso por Combate, llega al reality con un perfil fuerte y decidido.
En su presentación se mostró auténtica y sin filtro, confesando que la sexualidad ocupa un lugar central en su vida y que es un aspecto que la define. Además, sorprendió con una declaración sobre su vida sentimental que generó repercusión: “Me enamoré de otra persona, los quiero a los dos. Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”.
Con una personalidad frontal y declaraciones que ya dieron que hablar, Luana Fernández promete ser una de las figuras más llamativas de esta edición dorada. Su historia personal, su estilo directo y su manera de encarar las relaciones la convierten en una jugadora que seguramente dará mucho material dentro y fuera de la casa más famosa del país.