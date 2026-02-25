El pasado oculto de Luana Fernández antes de entrar a Gran Hermano 2026: su vínculo con Yao Cabrera

Embed

De acuerdo con los testimonios, estos hechos se habrían extendido durante varios años y se intensificaron en el período de aislamiento por la pandemia, dentro de la Mansión Wi Fi ubicada en el barrio San Marco, partido de Escobar, donde se habrían perpetrado los abusos sexuales.

La aparición de estos antecedentes en torno a Luana Fernández genera un nuevo capítulo de debate alrededor de su participación en Gran Hermano Generación Dorada, donde su historia personal y su vínculo con figuras mediáticas se entrelazan con un caso judicial de gran repercusión.

Consultado el manager denunciante, Jorge Zonzini, reconocido hunter mediático de estas organizaciones criminales (ya había hecho caer a Emanuel "Camus Hacker" Ioselli también preso en la actualidad) sostuvo que "Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que con la pantalla del entretenimiento infantojuvenil captaban a niños y adolescentes vulnerables".

Asi mismo, Zonzini, sostuvo "que las chicas realizaban vivos pornograficos para los niños que eran redireccionados desde sus dispositivos técnológicos para engañar a sus padres con lo que englobaban una millonaria facturacion motivo por el cual la Jueza Nada Flores Vega amplió la investigacion a la calificación de Lavado de Activos. Les vendian a los niños la prostitución de las chicas WI FI, los estupefacientes y el alcohol en las fiestas y todo tipo de contenido mórbido ocasionando no solo una daño irreparable a sus psiques y e inocencia, sino generando una gran adicción por lo que miles de padres eran estafados o sus tarjetas de credito robadas por sus propios hijos por orden de la secta que Yao Cabrera lideraba".

luana fernandez 2

Quién es Luana Fernández, la participante de Gran Hermano Generación Dorada

Luana Fernández fue la anteúltima en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y rápidamente se convirtió en una de las participantes más comentadas. Empresaria, con pasado como modelo y con experiencia televisiva gracias a su paso por Combate, llega al reality con un perfil fuerte y decidido.

En su presentación se mostró auténtica y sin filtro, confesando que la sexualidad ocupa un lugar central en su vida y que es un aspecto que la define. Además, sorprendió con una declaración sobre su vida sentimental que generó repercusión: “Me enamoré de otra persona, los quiero a los dos. Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”.

Con una personalidad frontal y declaraciones que ya dieron que hablar, Luana Fernández promete ser una de las figuras más llamativas de esta edición dorada. Su historia personal, su estilo directo y su manera de encarar las relaciones la convierten en una jugadora que seguramente dará mucho material dentro y fuera de la casa más famosa del país.