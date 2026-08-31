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"Sepan entender": el desesperado mensaje de la novia de Callejero Fino tras su detención

La pareja del cantante rompió el silencio en medio del complicado momento judicial que atraviesa el artista y llevó tranquilidad sobre su estado y el de su familia.

31 ago 2026, 10:44
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Sepan entender: el desesperado mensaje de la novia de Callejero Fino tras su detención

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Simón Natanael Muñoz Correa, conocido popularmente como Callejero Fino, fue detenido durante el fin de semana en la zona de Tigre luego de ser interceptado mientras circulaba en un vehículo sin patente. Durante el procedimiento, además, se encontró una pistola Glock calibre 40, por la que el artista no tendría permiso de portación.

Mientras se aguardan definiciones judiciales y el cantante se prepara para ser indagado, su entorno intenta mantener la calma y pidió prudencia ante las versiones que comenzaron a circular.

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Desde la discográfica de Callejero Fino difundieron un comunicado en el que solicitaron cautela a la hora de informar sobre la situación. “Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada respecto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”, expresaron.

En medio de la preocupación, Jéssica Belén, novia del artista, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y agradecer las muestras de afecto que recibieron durante las últimas horas.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien y su familia también”, escribió en sus historias, buscando llevar tranquilidad a los seguidores del cantante.

Además, pidió comprensión frente al delicado momento que atraviesan: “Sepan entender”, expresó.

Por su parte, Ignacio Barrios, abogado de Callejero Fino, reconoció públicamente que la situación judicial del cantante podría complicarse debido a sus antecedentes.

Cuando tenía 20 años, Natanael Correa fue condenado a seis años de prisión por un violento robo. Según explicó su abogado, el antecedente podría tener incidencia en la evaluación judicial de la nueva causa.

Ahora, todas las miradas están puestas en la indagatoria y en la decisión que adopte la Justicia. Por el momento, no existe una definición oficial sobre la situación procesal de Callejero Fino, por lo que cualquier eventual medida en su contra permanece sujeta a lo que determinen la fiscalía y el juzgado interviniente.

     

 

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