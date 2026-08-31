"Sepan entender": el desesperado mensaje de la novia de Callejero Fino tras su detención

“Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien y su familia también”, escribió en sus historias, buscando llevar tranquilidad a los seguidores del cantante.

Además, pidió comprensión frente al delicado momento que atraviesan: “Sepan entender”, expresó.

Por su parte, Ignacio Barrios, abogado de Callejero Fino, reconoció públicamente que la situación judicial del cantante podría complicarse debido a sus antecedentes.

Cuando tenía 20 años, Natanael Correa fue condenado a seis años de prisión por un violento robo. Según explicó su abogado, el antecedente podría tener incidencia en la evaluación judicial de la nueva causa.

Ahora, todas las miradas están puestas en la indagatoria y en la decisión que adopte la Justicia. Por el momento, no existe una definición oficial sobre la situación procesal de Callejero Fino, por lo que cualquier eventual medida en su contra permanece sujeta a lo que determinen la fiscalía y el juzgado interviniente.