Una nena de 7 años enfrentó a un ladrón y le gritó una desafiante frase

Previo al desenlace, el joven asaltante se encargó de abrir la puerta del edificio a las patadas, la dejó entreabierta y aguardó en la calle el momento para encontrar a quien robarle. Según pudo verse hasta ese entonces por las cámaras de seguridad del lugar, también había un cómplice que ejercía el rol de "campana" y que actualmente es buscado por la Policía.

Cuando María -así se hizo llamar en la entrevista con A24 para preservar su identidad- llegó del supermercado en compañía de sus hijas, le preguntó al joven si "había pasado algo", dado que estaba limpiando una de las puertas de interior del palier.

"No señora, ya me voy y me llevo mi bicicleta", respondió el joven que señaló justamente el vehículo de María.

La nena de 7 años se tiró encima del delincuente para defender a la madre

En efecto, la mujer se le tiró encima y le quitó el cuchillo que llevaba encima. Su hija de 7 años también se abalanzó sobre el asaltante, según contó la madre, para defenderla. Por su parte, la otra joven fue a pedir ayuda. Fue así como María, con la colaboración de un vecino que apareció repentinamente, logró reducir al delincuente.

Mientras el ladrón pedía "por favor" que lo dejen de golpear, la nena lanzó: "Aprendé a no robar".

Con la colaboración de más vecinos, el asaltante fue sacado del edificio y quedó reducido en plena vereda, tirado en el piso.