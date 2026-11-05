Una nena murió atropellada por un camión municipal mientras iba en bicicleta a la escuela

El mensaje de despedida de la escuela a la que asistía Martina

La muerte de la niña generó conmoción en la comunidad educativa de la Escuela N.º 1-176 Alas Argentinas, a la que asistía. La institución difundió un comunicado para acompañar a sus familiares, compañeros y seres queridos.

“La comunidad educativa acompaña a la familia, compañeros y seres queridos, y comparte con ellos este doloroso momento”, expresó la escuela. El mensaje concluyó con una frase dedicada a la alumna: “Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”.

La Escuela N.º 1-176 Alas Argentinas, a la que asistía la nena, difundió un comunicado para acompañar a sus familiares, compañeros y seres queridos. (Foto: archivo)

Docentes y compañeros también compartieron palabras de despedida en las redes sociales. Una de sus maestras recordó el vínculo que tenía con la nena y escribió: “Siempre recordaré tu beso al llegar a la escuela, mi querida Martina”.

Otra docente le dedicó un mensaje en el que destacó su personalidad y los momentos compartidos. “Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos con tu dulzura, tus anécdotas, tu risa contagiosa y tus charlas”, publicó.

Los padres de la nena, Romina y Facundo, también recibieron muestras de acompañamiento. “Mi más sentido pésame Romi y Facundo. Dios les de el consuelo que necesitan”, escribió una mujer en una publicación sobre el caso.