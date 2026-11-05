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Una nena murió atropellada por un camión municipal mientras iba en bicicleta a la escuela

Martina circulaba en bicicleta junto a su padre por una ciclovía cuando fue embestida por el vehículo, cerca de las 7:45. El conductor, un empleado municipal de 63 años, dio negativo en el control de alcoholemia. La comunidad educativa la despidió con mensajes de dolor.

Una nena murió atropellada por un camión municipal mientras iba en bicicleta a la escuela. (Foto: Diario Mendoza).

Una nena murió atropellada por un camión municipal mientras iba en bicicleta a la escuela. (Foto: Diario Mendoza).

Una nena de 10 años murió este miércoles en Junín, Mendoza, luego de ser atropellada por un camión municipal cuando se dirigía en bicicleta a la escuela. La víctima fue identificada como Martina y sufrió heridas de gravedad tras el impacto, ocurrido cerca de las 7:45.

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La chica circulaba acompañada por su padre y transitaba por una ciclovía cuando fue embestida por el vehículo. Pese a la atención médica que recibió, murió horas después.

El conductor del camión, un empleado municipal de 63 años, fue sometido a un control de alcoholemia que dio resultado negativo, según los registros policiales.

La nena circulaba en bicicleta junto a su padre por una ciclovía cuando fue embestida por el vehículo, cerca de las 7:45. (Foto: La Voz)

La nena circulaba en bicicleta junto a su padre por una ciclovía cuando fue embestida por el vehículo, cerca de las 7:45. (Foto: La Voz)

Después del accidente, efectivos policiales y personal de Policía Científica comenzaron las tareas para establecer las circunstancias en las que circulaban el camión y la bicicleta al momento del impacto.

El mensaje de despedida de la escuela a la que asistía Martina

La muerte de la niña generó conmoción en la comunidad educativa de la Escuela N.º 1-176 Alas Argentinas, a la que asistía. La institución difundió un comunicado para acompañar a sus familiares, compañeros y seres queridos.

“La comunidad educativa acompaña a la familia, compañeros y seres queridos, y comparte con ellos este doloroso momento”, expresó la escuela. El mensaje concluyó con una frase dedicada a la alumna: “Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad”.

La Escuela N.º 1-176 Alas Argentinas, a la que asistía la nena, difundió un comunicado para acompañar a sus familiares, compañeros y seres queridos. (Foto: archivo)

La Escuela N.º 1-176 Alas Argentinas, a la que asistía la nena, difundió un comunicado para acompañar a sus familiares, compañeros y seres queridos. (Foto: archivo)

Docentes y compañeros también compartieron palabras de despedida en las redes sociales. Una de sus maestras recordó el vínculo que tenía con la nena y escribió: “Siempre recordaré tu beso al llegar a la escuela, mi querida Martina”.

Otra docente le dedicó un mensaje en el que destacó su personalidad y los momentos compartidos. “Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos con tu dulzura, tus anécdotas, tu risa contagiosa y tus charlas”, publicó.

Los padres de la nena, Romina y Facundo, también recibieron muestras de acompañamiento. “Mi más sentido pésame Romi y Facundo. Dios les de el consuelo que necesitan”, escribió una mujer en una publicación sobre el caso.

En pocas palabras

  • Tragedia en Mendoza: Una nena de 10 años murió tras ser atropellada por un camión municipal en Junín.
  • Circunstancias del hecho: La víctima circulaba en bicicleta por una ciclovía con su padre cuando ocurrió el accidente.
  • Conmoción educativa: La escuela a la que asistía la niña expresó su dolor y envió mensajes de despedida a la familia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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