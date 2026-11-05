El conmovedor homenaje de Marta Fort a Ricardo en el día en que habría cumplido 58 años

Qué famosa internacional intentó conquista a Ricardo Fort

Marta Fort sorprendió al compartir una insólita historia sobre su papá, Ricardo Fort, que tiene como protagonista nada menos que a Madonna. En la última emisión de MasterChef Celebrity, la influencer recordó una anécdota de su padre durante una salida nocturna en Estados Unidos y aseguró que la reina del pop habría intentado seducirlo.

La revelación surgió en medio de una charla con Julieta Nair Calvo en el reality de Telefe. Mientras intercambiaban opiniones sobre sus preferencias musicales, la hija de El Comandante contó que le gusta mucho interpretar temas de Lady Gaga y Madonna. A partir de allí, la actriz hizo referencia al fanatismo que el empresario tenía por la música y, en particular, por la canción Bad Romance.

A raíz de ese comentario, Julieta quiso profundizar en el tema y le preguntó a Marta si Ricardo había llegado a conocer en persona a Lady Gaga. La respuesta de la influencer, sin embargo, fue completamente inesperada y dio lugar a una anécdota desconocida sobre las salidas de su padre. "No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó, en alusión a la reconocida estrella de la música y a la diseñadora Donatella Versace. La respuesta generó sorpresa en su compañera, que enseguida quiso saber más sobre aquella noche.

Lejos de quedarse con ese primer dato, Marta sumó una revelación todavía más impactante: según contó, Madonna habría quedado interesada en Ricardo e incluso habría intentado conquistarlo. "Madonna se lo quiso levantar", aseguró, ante la sorpresa de Julieta Nair Calvo. Y, fiel a su estilo descontracturado, completó la historia con una ocurrencia que desató carcajadas: "Era lastimosamente muy gay para ella", remató.

De esta manera, la anécdota compartida en MasterChef Celebrity permitió conocer otro episodio de la vida de Ricardo Fort, quien durante sus años en Estados Unidos buscó abrirse camino en el mundo artístico y llegó a vincularse con algunas de las personalidades más reconocidas del espectáculo internacional.