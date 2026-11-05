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Pampita reveló cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de ruptura con Martín Pepa

En LAM, Pampita habló sobre la exposición de su vida privada y contó cómo sus hijos toman las noticias que circulan sobre ella.

5 nov 2026, 21:09
pampita y sus hijos
pampita y sus hijos

Pampita habló este jueves en LAM (América TV) sobre los rumores de separación de Martín Pepa. Aunque evitó confirmar o desmentir la ruptura y dejó en claro que no quería hablar de su situación sentimental, sí se refirió a cómo sus hijos conviven con la exposición mediática de su vida privada.

La consulta surgió a partir de la repercusión que suelen tener las noticias sobre sus relaciones y el modo en que pueden impactar en su familia. Una de las angelitas quiso saber cómo hacen los chicos para procesar los comentarios que circulan sobre su mamá.

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Pampita explicó que sus hijos crecieron en un contexto en el que la exposición pública forma parte de su realidad, aunque destacó que en el ámbito familiar tienen muy claro qué lugar darle a lo que se dice en los medios. "Y ellos desde que nacieron sus padres están muy expuestos, así que no quiero decir que lo viven de manera natural, pero saben que lo único que importa es lo que lo que pasa en casa y quiénes somos en casa, así que han podido diferenciar lo mediático de lo real y no se basan en nada que se diga afuera, solo se basan en en lo que digamos en casa", sostuvo.

Luego, la conversación apuntó a si alguna vez sus hijos le habían cuestionado la exposición o si las noticias sobre su vida personal les habían generado algún malestar. La modelo destacó el acompañamiento que recibe de ellos y la comprensión que tienen sobre su trabajo. "No, no, tengo la suerte de que son un amor mis hijos. Me apoyan en todo y saben que mi carrera tiene un montón de cosas que tal vez no les gusta, pero pero también tienen muchos privilegios, así que no se quejan nunca", afirmó.

¿Por qué se habrían separado Pampita y Martín Pepa?

La versión de una nueva ruptura fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV). Según contó la conductora, Pampita y Martín Pepa llevarían alrededor de 15 días separados y la decisión habría sido tomada por el polista. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la noticia.

De acuerdo con la información que compartió Latorre, los motivos estarían relacionados con dificultades que ya habían atravesado durante la relación: la distancia, los compromisos laborales y las diferencias en sus rutinas. La periodista también mencionó comentarios de personas del entorno de Pepa sobre la personalidad de la modelo, aunque se trata de versiones y apreciaciones atribuidas a terceros, no de explicaciones confirmadas por la pareja.

No sería la primera crisis entre ellos. En 2025, Pampita confirmó que se habían separado y reconoció que vivir en países distintos era uno de los principales obstáculos para sostener el vínculo. En aquella oportunidad, además, descartó que hubiera existido una infidelidad y defendió al polista de las versiones que circulaban.

Tiempo después, ambos se reconciliaron. En septiembre, la modelo había contado que la distancia seguía siendo uno de los desafíos de la pareja, pero que habían aprendido a organizarse para continuar juntos. También había reconocido que no era sencillo construir una relación cuando cada uno tenía su trabajo y su vida en un país diferente.

     

 

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