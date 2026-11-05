Pampita reveló cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de ruptura con Martín Pepa

¿Por qué se habrían separado Pampita y Martín Pepa?

La versión de una nueva ruptura fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV). Según contó la conductora, Pampita y Martín Pepa llevarían alrededor de 15 días separados y la decisión habría sido tomada por el polista. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la noticia.

De acuerdo con la información que compartió Latorre, los motivos estarían relacionados con dificultades que ya habían atravesado durante la relación: la distancia, los compromisos laborales y las diferencias en sus rutinas. La periodista también mencionó comentarios de personas del entorno de Pepa sobre la personalidad de la modelo, aunque se trata de versiones y apreciaciones atribuidas a terceros, no de explicaciones confirmadas por la pareja.

No sería la primera crisis entre ellos. En 2025, Pampita confirmó que se habían separado y reconoció que vivir en países distintos era uno de los principales obstáculos para sostener el vínculo. En aquella oportunidad, además, descartó que hubiera existido una infidelidad y defendió al polista de las versiones que circulaban.

Tiempo después, ambos se reconciliaron. En septiembre, la modelo había contado que la distancia seguía siendo uno de los desafíos de la pareja, pero que habían aprendido a organizarse para continuar juntos. También había reconocido que no era sencillo construir una relación cuando cada uno tenía su trabajo y su vida en un país diferente.