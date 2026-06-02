Vero Lozano mostró cuánto creció Antonia y un detalle físico se llevó todas las miradas

Junto al video, la conductora de Cortá por Lozano escribió un mensaje que conmovió a quienes siguen de cerca su día a día. “17 años de amor. Te amo, hijita. Soy muy feliz a tu lado”, expresó con sinceridad.

Antonia Rodríguez Lozano 1

Luego, profundizó sobre lo que significó para ella la experiencia de la maternidad y dedicó unas palabras llenas de cariño a la joven. “Gracias por enseñarme a ser mamá, por tu alegría, tu humor, tu honestidad. ¡Feliz cumple!”, agregó en la misma publicación.

Como suele ocurrir con cada posteo relacionado con su familia, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre las felicitaciones y los mensajes afectuosos para la cumpleañera, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los usuarios: el notable parecido físico entre Verónica Lozano y Antonia.

Antonia Rodríguez Lozano 2

Muchos seguidores remarcaron que la adolescente heredó varios rasgos de su madre y destacaron que ambas lucen cada vez más similares. Ese aspecto terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados debajo de la publicación.

A lo largo del tiempo, Verónica ha mostrado en distintas ocasiones fragmentos de su vida familiar y la complicidad que comparte con su única hija. Por eso, este cumpleaños representó una oportunidad ideal para recordar algunos de los momentos más significativos que vivieron juntas.

Antonia Rodríguez Lozano 3

Una vez más, la conductora logró despertar emociones entre quienes la acompañan desde hace años en las redes sociales, celebrando una fecha muy especial para Antonia, quien recibió el cariño de su familia y el afecto de miles de personas en el día de sus 17 años.

IG Verónica Lozano - cumple 17 de Antonia

Cuál fue el picante palito que Verónica Lozano deslizó contra Susana Giménez en los Martín Fierro de la Moda 2026

La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026, celebrada a fines de abril, dejó varios momentos que no pasaron inadvertidos. Entre premios, looks y discursos que dieron que hablar, una de las protagonistas de la noche fue Verónica Lozano, quien se consagró en la categoría Mejor estilo en conducción femenina en programa diario.

La conductora de Cortá por Lozano logró imponerse en una terna muy competitiva que compartía con Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Flor de la V. Sin embargo, más allá de la estatuilla obtenida, fue su paso por el escenario lo que terminó captando la atención de muchos.

Al momento de agradecer el reconocimiento, Lozano eligió destacar el valor de la industria de la moda local y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

“Agradecerles a todas las empresas y marcas que nos acompañan año tras año, industria nacional, industria argentina, el 99.9 % de los días nos vestimos con moda argentina”, expresó la figura de Telefe frente a los invitados de la gala.

Embed

Sus palabras no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron la declaración como una posible indirecta dirigida a Susana Giménez.

Pero el momento que más comentarios despertó llegó sobre el final de su discurso. Antes de abandonar el escenario, la conductora decidió dedicar unas palabras a su familia y mencionó especialmente a Jorge “Corcho” Rodríguez, su pareja y ex de la diva de los teléfonos.

“Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Corcho que los amo”, dijo entre sonrisas.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, las reacciones no se hicieron esperar y el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados de una ceremonia que sigue generando repercusiones incluso semanas después de su realización.