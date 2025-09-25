Video: así prendieron fuego la camioneta en la que llevaron a Brenda, Morena y Lara a la casa de la muerte

El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, considera que el vehículo es una de las pruebas más importantes de la causa. No solo permitió reconstruir el recorrido de las víctimas, sino que además podría contener restos biológicos o huellas que vinculen directamente a los responsables.

Cómo reconstruyeron el recorrido

Gracias a la colaboración de la Policía de la Ciudad y al seguimiento de las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza, los detectives pudieron reconstruir el camino que hizo el vehículo desde la rotonda de La Tablada, donde las tres chicas fueron vistas por última vez.

Otro video incorporado a la causa muestra el momento exacto en que Brenda, Morena y Lara esperan en una esquina la llegada de la camioneta. Cuando el vehículo se detiene, las tres suben, Lara en el asiento del acompañante y las otras dos en la parte trasera. Luego, la camioneta dobla hacia la derecha y se pierde de la escena.

La señal del teléfono de una de las víctimas fue crucial para determinar que el recorrido terminó en Florencio Varela. A partir de esa pista, la Policía Bonaerense logró dar con la vivienda ubicada en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde finalmente se encontró a las jóvenes enterradas en el patio.

Cuando los agentes ingresaron a la casa, se encontraron con un escenario que revelaba la magnitud del crimen. Un fuerte olor a lavandina impregnaba el ambiente. Dentro de la vivienda había dos personas que, según los investigadores, estaban limpiando rastros de sangre en el piso y las paredes.

El hallazgo fue confirmado horas más tarde por Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, quien en un breve contacto con la prensa expresó el dolor de la familia: “Eran ellas. No hay palabras para este horror”.

Los detenidos y la hipótesis narco del triple crimen de La Matanza

Hasta el momento hay cuatro detenidos por el triple crimen. Dos de ellos, una pareja de nacionalidad peruana, fueron arrestados en un hotel alojamiento de la zona y se cree que son los dueños de la vivienda allanada. Los otros dos sospechosos fueron encontrados dentro de la casa en el momento en que realizaban tareas de limpieza.

La fiscalía y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) trabajan sobre la hipótesis de que se trató de un crimen con sello narco, una suerte de ajuste de cuentas. La violencia extrema con la que fueron asesinadas las víctimas y el hecho de que el vehículo fuera incinerado pocas horas después refuerzan esta línea de investigación.