VIDEO IMPACTANTE: abrió la puerta de su camioneta y causó una terrible tragedia en segundos

Una mujer policía perdió la vida luego de ser impactada por la puerta de una camioneta y caer al carril contrario. La Justicia investiga responsabilidades por homicidio culposo y lesiones.

Una mujer policía murió tras ser golpeada por una camioneta y arrollada por un colectivo.

Lo que comenzó como un accidente de tránsito aparentemente menor terminó en tragedia en Merlo, cuando una mujer policía perdió la vida al ser golpeada por la puerta de una camioneta y arrollada por un colectivo. El hecho ocurrió sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, en jurisdicción del Destacamento Pompeya, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según las imágenes difundidas y los informes preliminares, una Ford Ranger gris se detuvo frente a un comercio de cerámicas. El conductor, identificado como Miguel E., de 70 años, abrió la puerta para descender sin revisar el espejo retrovisor.

En ese momento pasaba por el lugar la teniente primero María Cecilia L., de 39 años, que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno, circulando en una Honda Wave 110 junto a su pareja. La moto impactó contra la puerta, provocando que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al carril contrario.

Ahí fue arrollada por un colectivo de la línea 504, conducido por Ramón M., de 54 años, perteneciente a la empresa 216. A pesar de llevar casco reglamentario, la policía falleció en el acto. Su pareja resultó con lesiones y fue trasladado al hospital Eva Perón.

Qué medidas judiciales se tomaron

El fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, dispuso de inmediato peritajes en el lugar y la recolección de imágenes de seguridad para determinar responsabilidades. En principio, la causa por homicidio culposo y lesiones culposas alcanza tanto al conductor de la camioneta como al chofer del colectivo.

Además, los tres vehículos involucrados fueron secuestrados para realizar las pericias técnicas correspondientes, que permitirán esclarecer la mecánica del accidente y la responsabilidad de cada uno de los conductores.

Quién era la víctima

La policía fallecida, María Cecilia L., contaba con 39 años y desempeñaba sus funciones en la Comisaría de la Mujer de Moreno. Su labor estaba centrada en la protección de víctimas de violencia de género, y su muerte generó conmoción en la comunidad policial y local.

El trágico desenlace se debió a la combinación de factores desafortunados: la apertura de la puerta de la camioneta sin mirar, la caída de la motociclista hacia el carril contrario y la presencia del colectivo en el momento exacto. La rapidez de los hechos no permitió que la policía evitara el impacto, a pesar de las medidas de seguridad personales, como el casco reglamentario.

El episodio pone en evidencia la importancia de revisar siempre los espejos y la trayectoria de los vehículos antes de abrir puertas en la vía pública, así como de mantener precaución en zonas con tránsito mixto de motos y colectivos.

