Video: en plena fiesta, sacó un arma y le disparó a una joven en el piso

A partir de las denuncias y las primeras tareas investigativas, la Policía logró demorar al joven señalado como autor de los disparos. Además, por disposición de la Fiscalía interviniente, también fue aprehendida una mujer de 26 años, presuntamente involucrada en la agresión con arma blanca.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para dar con el arma utilizada y esclarecer cómo se originó el conflicto.

Otro episodio reciente en la Policía de Chaco

En paralelo, la semana pasada las autoridades policiales suspendieron a una agente que, bajo los efectos del alcohol, amenazó e insultó a sus compañeros dentro de una comisaría de Resistencia.

El episodio ocurrió luego de que la mujer fuera demorada tras protagonizar un altercado con una vecina por el volumen de la música en una vivienda ubicada en la zona de calle Molina al 1000. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se encontraba alcoholizada y procedieron a trasladarla a la dependencia.

Ya en la comisaría, personal de la Policía Caminera le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre. Durante su permanencia en el lugar, la agente insultó y amenazó a sus superiores, situación que también fue registrada en video.

Ante la gravedad de lo ocurrido y la presunta comisión de una falta contravencional, la Jefatura de la Policía de Chaco dispuso la apertura de un sumario administrativo, que incluyó la suspensión de sus funciones y la retención de sus haberes. Desde la fuerza señalaron que incurrió en conductas “contrarias al respeto y a la disciplina institucional”.