Video: en plena fiesta, sacó un arma y le disparó a una joven en el piso
El agresor, de 18 años, fue detenido horas después del ataque ocurrido. Las víctimas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro.
Un violento episodio se registró durante una fiesta en una casa de la ciudad de Resistencia, Chaco, cuando un joven de 18 años sacó un arma de fuego en medio de una pelea y disparó contra una de las chicas involucradas. Dos jóvenes resultaron heridas y el agresor fue detenido horas más tarde.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa Prosperidad, donde por motivos que aún se investigan se desató una discusión entre algunos de los presentes. En un primer momento, el enfrentamiento se dio con golpes de puño, patadas y empujones, pero la situación escaló rápidamente cuando uno de los asistentes comenzó a disparar.
La secuencia quedó registrada en un video captado por un testigo. En las imágenes se observa al tirador, vestido con una remera negra, bermuda y zapatillas oscuras, efectuando al menos tres disparos contra una de las víctimas, que se encontraba en el suelo intentando reincorporarse para escapar del lugar.
Cerca de las 12:30, personal de la División Delitos Contra las Personas intervino tras el ingreso de dos mujeres heridas al hospital Perrando, en la capital provincial. Los médicos constataron que una de ellas presentaba una herida de arma blanca, mientras que la otra tenía lesiones provocadas por un arma de fuego. Ambas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro.
A partir de las denuncias y las primeras tareas investigativas, la Policía logró demorar al joven señalado como autor de los disparos. Además, por disposición de la Fiscalía interviniente, también fue aprehendida una mujer de 26 años, presuntamente involucrada en la agresión con arma blanca.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para dar con el arma utilizada y esclarecer cómo se originó el conflicto.
Otro episodio reciente en la Policía de Chaco
En paralelo, la semana pasada las autoridades policiales suspendieron a una agente que, bajo los efectos del alcohol, amenazó e insultó a sus compañeros dentro de una comisaría de Resistencia.
El episodio ocurrió luego de que la mujer fuera demorada tras protagonizar un altercado con una vecina por el volumen de la música en una vivienda ubicada en la zona de calle Molina al 1000. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se encontraba alcoholizada y procedieron a trasladarla a la dependencia.
Ya en la comisaría, personal de la Policía Caminera le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre. Durante su permanencia en el lugar, la agente insultó y amenazó a sus superiores, situación que también fue registrada en video.
Ante la gravedad de lo ocurrido y la presunta comisión de una falta contravencional, la Jefatura de la Policía de Chaco dispuso la apertura de un sumario administrativo, que incluyó la suspensión de sus funciones y la retención de sus haberes. Desde la fuerza señalaron que incurrió en conductas “contrarias al respeto y a la disciplina institucional”.