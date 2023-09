Video: salvaje balacera contra la casa del médico asesinado en Morón

En ese mismo momento, vecinos y allegados a la víctima colgaban carteles por reclamar justicia por Cruz. “No hay valor por la vida”, expresaron los familiares del profesional tras enterarse del incidente.

“Yo no estaba ahí en ese momento. Cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que había otras personas, no fue para otra casa”, afirmó la hermana de la víctima.

“Todos podemos ser víctima de tales acciones de violencia y que en este caso se cobró la vida de mi hermano”, agregó en diálogo con las cámaras de A24.

Cómo fue el crimen del médico Juan Carlos Cruz en Morón

Juan Carlos Cruz fue abordado por delincuentes mientras bajaba de su auto para llevarlo a la casa de su madre el jueves 10 de agosto, en la calle Lanús, entre Cartagena y Pérez, Morón.

Los delincuentes le dispararon en la cabeza y le provocaron la muerte en el acto. El caso causó conmoción debido a la historia de sacrificio como médico del hombre.