Qué dijo Emilia Attias sobre su vínculo con la China Suárez

Moria le preguntó si había festejado el divorcio con Eugenia Suárez, amigas entre sí: "Tu amiga está con perimetrales y con algunos problemitas que, seguramente, los va a solucionar...". Emilia Attias lo negó de plano: "No fui a festejar ningún divorcio, ¿qué salió eso? No, no. Me la crucé ocasionalmente. Con Euge nos queremos de toda la vida, fuimos compañeras en Casi Ángeles y ese programa nos hermanó con todos. Somos medio familia, por más que no nos veamos todo el tiempo".

Y agregó: "A Euge la adoro, pero hace mucho que no la veo, que no charlo con ella, que no voy a comer. Dijimos: 'Tenemos que ir a comer'. Nos cruzamos de casualidad en un lugar y nos pegamos un abrazote. Hace más de 10 años que no nos sentamos en una mesa a comer. Tiene una vida muy complicada, pero la bancamos".

Entonces Moria le preguntó si la banca con todo lo que pasa. Emilia respondió: "No la banco en el sentido de que... A ver, hace años que no tengo una conversación con ella de sentarme. Hay amigas a las que les digo: 'Te amo, pero te equivocaste. No te creas que no sé'".

Y cerró: "Es mucho todo lo que les pasa a ellas. Hay vínculos que superan esas cosas. La conozco desde los 14 años, la vi crecer. A mí nunca me hizo nada malo. Tengo mil anécdotas con ella, de su parte más hermosa, ¿por qué le voy a negar una cena? La quiero mucho".