Qué dijo Ángel de Brito sobre el supuesto romance entre la China Suárez y Leandro Paredes

En paralelo a las versiones sobre el matrimonio del futbolista, Ángel de Brito reveló información sobre un supuesto encuentro entre la China Suárez y un jugador casado en París.

En Bondi Live, el conductor decidió jugar al enigmático y compartir algunas pistas sobre la identidad del deportista. Todo comenzó cuando mencionó que, según una fuente, la actriz habría salido con un futbolista. "Dice la fuente que el jugador por el que habría salido la japonesa...", comenzó diciendo De Brito.

La Barby, sorprendida por la información, intervino: "Ah, era jugador". Entonces, Ángel sumó una pista vinculada directamente con el apellido del supuesto involucrado: "Es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa". Finalmente, el periodista agregó otro dato que terminó de orientar las sospechas: "Ojos lindos".

Las referencias apuntaron a Leandro Paredes, cuyo apellido coincide con una de las pistas del conductor. De esta manera, el nombre del actual jugador de Boca Juniors quedó asociado a una versión de un supuesto encuentro con la China Suárez en París, en octubre de 2021, en pleno estallido del Wandagate.

La información generó un nuevo revuelo porque, en aquel momento, Paredes estaba casado con Camila Galante y Suárez era señalada por su acercamiento a Mauro Icardi, entonces marido de Wanda Nara.