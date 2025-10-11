A24.com

SORPRESIVO

A horas del debut de MasterChef Celebrity Wanda Nara tomó una radical decisión junto a sus hijas

Luego de una semana movida de cara al debut de MasterChef Celebrity, Wanda Nara hizo las valijas y se llevó de viaje a Francesca e Isabella. Aquí, fotos y videos del destino elegido.

11 oct 2025, 15:02
Cuando faltan apenas un par de días para el gran debut de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe que nuevamente la tendrá como conductora y estrella de la señal que acaba de ser vendida, después de una extenuante jornada de grabación Wanda Nara hizo las valijas y se fue de viaje junto a sus hijas.

Wanda Nara viajó con sus hijas a Misiones

Avión privado mediante, la mediática aterrizó en Misiones acompañada por Francesca e Isabella Icardi, a quienes llevó a conocer las impactantes Cataratas del Iguazú, consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, título otorgado en 2011 por la fundación New7Wonders a través de un concurso mundial.

Lo cierto es que ni bien llegaron a la provincia de la Mesopotamia argentina, las chicas aprovecharon para descansar y recargar energías en medio de la naturaleza, para comenzar este sábado con un suculento desayuno y luego partir al Parque Nacional Iguazú para conocer las bellísimas Cataratas argentinas rodeadas por más 67 mil hectáreas de la ecorregión Selva Paranaenese.

IG Wanda Nara en Misiones

Y si bien la idea de Wanda fue hacer un viaje íntimo con sus nenas -Valentino, Constantino y Benedicto quedaron con Maxi López-, fiel a su costado influencer no pudo evitar compartir desde sus Instagram Stories el paso a paso del viaje. Desde el abordaje al jet privado, el desayuno en el coqueto hotel de la selva misionera, la llegada al Parque y hasta la zambullida en la mismísimas Cataratas.

IG Wanda Nara en Misiones 1

Cuál fue el primer escándalo de Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef Celebrity

A pocos días del esperado lunes 13 de octubre, fecha en la que finalmente debutará la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe —canal que atraviesa una etapa de fuertes cambios por su inminente venta—, ya trascendió el primer conflicto interno que tiene como protagonista nada menos que a su conductora, Wanda Nara.

Este viernes, en LAM, el programa de espectáculos que conduce Ángel de Brito por América TV, Juli Argenta reveló una serie de datos que, de confirmarse, dejarían a la presentadora del reality culinario en el centro de la polémica.

Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”, anunció la panelista en vivo, generando tensión entre sus compañeras. En ese momento, el debate giraba en torno a Marixa Balli —quien recientemente se sumó a Telefe como participante del certamen—, pero Argenta interrumpió con un inesperado giro al mencionar la actitud de Nara detrás de cámaras.

Embed

Según su versión, la conductora no tendría el mejor trato con el equipo técnico ni con los concursantes. “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí buena onda”, explicó, dejando entrever que su cordialidad se limita a los momentos en los que está frente al lente.

Las grabaciones del programa, que suelen extenderse durante largas jornadas, reúnen a Wanda con el jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, además de un nutrido grupo de figuras del espectáculo. Sin embargo, de acuerdo con la periodista, la tensión entre la conductora y algunos participantes ya sería palpable.

Argenta agregó un dato aún más picante: una de las celebridades del certamen estaría especialmente incómoda con el trato recibido por Nara. “Me dijo: ‘Le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”, relató, dejando entrever que los roces ya habrían llegado al punto de amenaza de confrontación directa.

Aunque Argenta evitó dar nombres, sus declaraciones encendieron la alarma dentro de la producción y entre los fanáticos del ciclo, que ahora esperan el estreno no solo por las recetas, sino también por el condimento extra que promete este primer escándalo del año.

Wanda Nara

     

 

