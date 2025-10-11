A horas del debut de MasterChef Celebrity Wanda Nara tomó una radical decisión junto a sus hijas

IG Wanda Nara en Misiones 1

Cuál fue el primer escándalo de Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef Celebrity

A pocos días del esperado lunes 13 de octubre, fecha en la que finalmente debutará la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe —canal que atraviesa una etapa de fuertes cambios por su inminente venta—, ya trascendió el primer conflicto interno que tiene como protagonista nada menos que a su conductora, Wanda Nara.

Este viernes, en LAM, el programa de espectáculos que conduce Ángel de Brito por América TV, Juli Argenta reveló una serie de datos que, de confirmarse, dejarían a la presentadora del reality culinario en el centro de la polémica.

“Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”, anunció la panelista en vivo, generando tensión entre sus compañeras. En ese momento, el debate giraba en torno a Marixa Balli —quien recientemente se sumó a Telefe como participante del certamen—, pero Argenta interrumpió con un inesperado giro al mencionar la actitud de Nara detrás de cámaras.

Según su versión, la conductora no tendría el mejor trato con el equipo técnico ni con los concursantes. “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí buena onda”, explicó, dejando entrever que su cordialidad se limita a los momentos en los que está frente al lente.

Las grabaciones del programa, que suelen extenderse durante largas jornadas, reúnen a Wanda con el jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, además de un nutrido grupo de figuras del espectáculo. Sin embargo, de acuerdo con la periodista, la tensión entre la conductora y algunos participantes ya sería palpable.

Argenta agregó un dato aún más picante: una de las celebridades del certamen estaría especialmente incómoda con el trato recibido por Nara. “Me dijo: ‘Le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”, relató, dejando entrever que los roces ya habrían llegado al punto de amenaza de confrontación directa.

Aunque Argenta evitó dar nombres, sus declaraciones encendieron la alarma dentro de la producción y entre los fanáticos del ciclo, que ahora esperan el estreno no solo por las recetas, sino también por el condimento extra que promete este primer escándalo del año.