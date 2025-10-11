En vivo Radio La Red
A dos años del ataque de Hamas

Conmoción en Israel: vio el asesinato de su novia en el atentado del 7 de octubre y dejó una desgarradora carta antes de quitarse la vida

El joven Roei Shalev, sobreviviente del ataque de Hamas al festival Nova en 2023, fue hallado muerto este viernes en Netanya, Israel.

A pocos días de cumplirse el segundo aniversario del atentado del 7 de octubre , uno de los sobrevivientes de 28 años, Roei Shalev, se quitó la vida este viernes. Antes de tomar esta decisión, el joven dejó una desgarradora carta de despedida en redes sociales.

Durante aquel ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas contra el festival musical Nova, Shalev fue herido de un disparo en la espalda y logró sobrevivir, aunque presenció cómo su pareja, Mapal Adam, era asesinada frente a él mientras intentaba protegerla. En la masacre también murió su amiga íntima, Hili Solomon.

Una semana después, su madre, Raffaela, se quitó la vida, profundamente afectada por el dolor que atravesaba su hijo, según relataron medios israelíes.

La reciente publicación del joven encendió la alarma entre sus amigos y miembros de la comunidad Nova Tribe, que comenzaron una búsqueda desesperada al no poder contactarlo.

Las cámaras de seguridad lo captaron en una estación de servicio cargando un bidón con combustible. Horas después, su vehículo fue hallado en llamas cerca de Netanya, y dentro encontraron su cuerpo sin vida. En ese marco, la Policía de Israel confirmó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

La desgarradora

Roei Shalev

Horas antes de morir, Shalev publicó un mensaje en Instagram en el que expresaba el sufrimiento que lo acompañaba desde la masacre:

Ya estoy muerto. Lo siento de verdad. Ya no soporto este dolor. Me quemo por dentro y no puedo contenerlo más. Nunca en mi vida he sentido tanto dolor y sufrimiento; tan profundo, ardiente, que me consume por dentro. De verdad que no puedo más. Papá, Lior e Ido: los amo más que a nada en el mundo. Lo siento mucho. Mis amigos en Israel y en todo el mundo: los amo. Keshet, los amo. Por favor, no se enojen conmigo. Nadie me entenderá jamás, porque ustedes no pueden. Solo quiero que este sufrimiento termine. Estoy vivo, pero por dentro, ya estoy muerto”, escribió en su cuenta de Instagram.

En el mismo descargo, el joven concluyó: “Por favor, recuerden lo bueno que hay en mí. Cualquiera que me haya conocido sabe que siempre quise lo mejor. Lo siento".

israel

Luego del trágico desenlace, la familia de Shalev pidió respeto y privacidad, y anunció que los detalles del funeral se informarán más adelante.

Desde la organización Nova Tribe lo recordaron como “uno de los pilares de la comunidad”, destacando su liderazgo como capitán del equipo de básquet y su compromiso con los demás sobrevivientes del atentado.

“Les pedimos que lo recuerden en sus momentos más hermosos: su valiente apoyo a la comunidad, su liderazgo como capitán del equipo de baloncesto de la Tribu Nova y su dedicación a ayudar a sus amigos en los momentos más difíciles”, expresaron.

