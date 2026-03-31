Adorni compró un departamento por US$230 mil y dos jubiladas financiaron el 87%

De esta manera, las propias vendedoras financiaron la mayor parte de la operación y quedaron registradas como acreedoras en partes iguales.

departamento adorni

En paralelo a la compra en Caballito, el funcionario también adquirió en noviembre de 2025 otra propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Este inmueble figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Sin embargo, según los registros, las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de ella, lo que podría indicar una relación patrimonial no declarada.

adorni country

La denuncia y el avance de la causa judicial

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal.

Además, señaló inconsistencias en las declaraciones juradas, incluyendo la omisión de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16.000.000 y la incorporación de USD 24.500 en efectivo, supuestamente justificados con préstamos familiares.

En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.

pagano adorni

Qué busca la Justicia en la investigación sobre Adorni

El requerimiento incluye el análisis de registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del funcionario como de su esposa.

La fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias, así como posibles vínculos entre los actores involucrados.

En particular, se intenta esclarecer si hubo omisiones en las declaraciones juradas o si las compras pueden justificarse con ingresos legales.

Un patrimonio bajo análisis

De acuerdo con la última declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo informó el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro inmueble en La Plata.

No figuran propiedades en countries ni en Exaltación de la Cruz, lo que refuerza las dudas que motivaron la investigación.

Por el momento, el juez Lijo no resolvió sobre las medidas solicitadas, pero se espera que en las próximas semanas el expediente avance con información clave para determinar la situación patrimonial del jefe de Gabinete.