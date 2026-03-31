Adorni compró un departamento por US$230 mil y dos jubiladas financiaron el 87%

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conocieran detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000.
La Justicia analiza el origen de los fondos y posibles omisiones en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete, tras la compra de un departamento en Caballito financiado casi en su totalidad por las propias vendedoras y otras operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
Adorni compró un departamento en Caballito por USD 230 mil y dos jubiladas financiaron el 90%
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conocieran detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000.
La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue registrada oficialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble, según un informe de dominio obtenido por el diario La Nación.
El inmueble, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que lo habían adquirido meses antes. Se trata de Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, quienes además de vender la propiedad actuaron como acreedoras del crédito hipotecario.
Según consta en la documentación, ambas otorgaron un préstamo por USD200.000, casi el 90% del valor total, que permitió concretar la compra.
De esta manera, las propias vendedoras financiaron la mayor parte de la operación y quedaron registradas como acreedoras en partes iguales.
En paralelo a la compra en Caballito, el funcionario también adquirió en noviembre de 2025 otra propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Este inmueble figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Sin embargo, según los registros, las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de ella, lo que podría indicar una relación patrimonial no declarada.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal.
Además, señaló inconsistencias en las declaraciones juradas, incluyendo la omisión de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16.000.000 y la incorporación de USD 24.500 en efectivo, supuestamente justificados con préstamos familiares.
En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.
El requerimiento incluye el análisis de registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del funcionario como de su esposa.
La fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias, así como posibles vínculos entre los actores involucrados.
En particular, se intenta esclarecer si hubo omisiones en las declaraciones juradas o si las compras pueden justificarse con ingresos legales.
De acuerdo con la última declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo informó el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro inmueble en La Plata.
No figuran propiedades en countries ni en Exaltación de la Cruz, lo que refuerza las dudas que motivaron la investigación.
Por el momento, el juez Lijo no resolvió sobre las medidas solicitadas, pero se espera que en las próximas semanas el expediente avance con información clave para determinar la situación patrimonial del jefe de Gabinete.