La Justicia ordenó proteger a la testigo de la causa por los vuelos de Manuel Adorni tras denunciar presiones
Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita luego de que Vanesa Elizabeth Tossi había recibido llamadas y mensajes del amigo del jefe de Gabinete mientras testificaba.
La Justicia ordenó proteger a la testigo de la causa por los vuelos de Manuel Adorni tras denunciar presiones.
El juez federal Ariel Lijo dispuso medidas de protección para Vanesa Elizabeth Tossi, una testigo clave en la causa que investiga los vuelos privados en los que el jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó a Uruguay durante el fin de semana de Carnaval. La secretaria había recibido en tiempo real llamadas y mensajes de Marcelo Grandío mientras declaraba.
La resolución fue adoptada este sábado en los tribunales de Comodoro Py, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita. La decisión se tomó luego de que Tossi denunciara haber recibido amenazas e intentos de intimidación por parte de Marcelo Grandío, periodista y allegado al funcionario.
Según consta en la causa, durante su declaración testimonial del viernes, la mujer recibió en tiempo real llamados y mensajes de Grandío, situación que fue registrada en el expediente judicial y considerada como un intento de presión directa. Además, se incorporó como prueba una carta documento enviada por el periodista, con términos que la testigo interpretó como intimidatorios.
Las restricciones ordenadas por la Justicia
Ante este escenario, el juez Lijo ordenó que Grandío se abstenga de contactar a Tossi por cualquier medio, ya sea telefónico, digital o presencial, y que tampoco pueda acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o espacios que frecuente. Asimismo, se le prohibió realizar cualquier tipo de acto de hostigamiento, intimidación o presión, tanto de forma directa como indirecta.
El fiscal Pollicita sostuvo que existen “indicadores concretos de presión sobre una testigo”, lo que podría afectar tanto la investigación como la espontaneidad de su declaración. En su dictamen, advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de acciones reiteradas.
“La secuencia relatada por la testigo exhibe un riesgo concreto de afectación sobre una fuente de prueba personal que todavía debe ser preservada”, señaló el fiscal en su presentación.
Además, aclaró que las medidas no buscan sancionar al periodista, sino garantizar la integridad física y psíquica de la testigo y proteger el desarrollo del proceso judicial.
Llamados durante la declaración y pruebas clave
Durante su testimonio, Tossi relató que los contactos comenzaron luego de que se hiciera público el viajede Adorni entre el 12 y el 17 de febrero, cuando se difundieron imágenes del funcionario abordando un vuelo privado junto a su familia.
Según su declaración, Grandío la llamó “varias veces muy nervioso”, por lo que decidió no atender. Uno de esos intentos de comunicación ocurrió incluso en plena audiencia judicial, lo que quedó asentado en el acta.
La testigo también aportó copia de una carta documento enviada por el periodista a su empleador, en la que se desconocía una factura vinculada al vuelo y se solicitaba la emisión de una nota de crédito.
En su declaración, Tossi ratificó que el viaje de regreso fue abonado en efectivo por Grandío, en línea con lo ya manifestado por su jefe, el broker aeronáutico Agustín Issin.
Su testimonio es considerado clave para la causa, ya que fue quien mantuvo contacto directo en la coordinación, facturación y cobro de los vuelos, un punto central en la investigación que busca determinar las responsabilidades en el uso de aeronaves privadas por parte del funcionario.