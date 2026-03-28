La Justicia ordenó proteger a la testigo de la causa por los vuelos de Manuel Adorni tras denunciar presiones. 

El fiscal Pollicita sostuvo que existen “indicadores concretos de presión sobre una testigo”, lo que podría afectar tanto la investigación como la espontaneidad de su declaración. En su dictamen, advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de acciones reiteradas.

“La secuencia relatada por la testigo exhibe un riesgo concreto de afectación sobre una fuente de prueba personal que todavía debe ser preservada”, señaló el fiscal en su presentación.

Además, aclaró que las medidas no buscan sancionar al periodista, sino garantizar la integridad física y psíquica de la testigo y proteger el desarrollo del proceso judicial.

vuelo-de-adorni-a-punta-del-este-21032026-2207463 La Justicia ordenó proteger a la testigo de la causa por los vuelos de Manuel Adorni.

Llamados durante la declaración y pruebas clave

Durante su testimonio, Tossi relató que los contactos comenzaron luego de que se hiciera público el viaje de Adorni entre el 12 y el 17 de febrero, cuando se difundieron imágenes del funcionario abordando un vuelo privado junto a su familia.

Según su declaración, Grandío la llamó “varias veces muy nervioso”, por lo que decidió no atender. Uno de esos intentos de comunicación ocurrió incluso en plena audiencia judicial, lo que quedó asentado en el acta.

La testigo también aportó copia de una carta documento enviada por el periodista a su empleador, en la que se desconocía una factura vinculada al vuelo y se solicitaba la emisión de una nota de crédito.

En su declaración, Tossi ratificó que el viaje de regreso fue abonado en efectivo por Grandío, en línea con lo ya manifestado por su jefe, el broker aeronáutico Agustín Issin.

Su testimonio es considerado clave para la causa, ya que fue quien mantuvo contacto directo en la coordinación, facturación y cobro de los vuelos, un punto central en la investigación que busca determinar las responsabilidades en el uso de aeronaves privadas por parte del funcionario.