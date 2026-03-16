Reforma Electoral: la mesa política define la estrategia y Santilli retoma negociaciones con gobernadores

En Casa Rosada relativizaron la polémica impulsada desde la oposición, que llevó al gobierno a ceder ante los reclamos de abrir el debate a ciudadanos comunes y organizaciones ambientalistas en 2 nuevas audiencias púbblicas, para las que se anotaron más de 28.000 personas, en lo que se espera un debate con fuerte tensión política y social los próximos 25 y el 26 de marzo en Diputados.

En Balcarce 50 aseguran contar con los votos para sancionar la ley de Glaciares y confirman que Santilli buscará acercar posiciones con los gobernadores, llevando respuestas a los reclamos de refinanciación de las deudas recíprocas entre provincias y nación, y un tema que reclaman 13 provincias: las transferencias de las cajas jubilatorias.

En ese contexto, el Gobierno busca ahora apoyos para el proyecto que enviará con prioridad después de los debates de la ley de glaciares y de la reforma al financiamiento universitario al Congreso: la reforma política y electoral con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

La reforma electoral para 2027

Mesa política gobierno Adorni

La reforma política y electoral que anunció Javier Milei al inaugurar el 1° de marzo las sesiones ordinarias del Congreso, estará entre los temas que abordará este martes en la reunion de la mesa política que integran además de Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, los primos Martín y "Lule" Menem, la senadora Patricia Bullrich y el secretario de jefatura de Gabinete, Ignacio Levitt.

Este martes, confirmaron fuentes oficiales a A24.com, a las 11,30 Adorni y Karina Milei convocaron a la mesa política en la primera reunión después del escándalo por los aviones que terminó empañando la agenda de la gira de Javier Milei y la comitiva que acompañó al presidente a EE.UU. en busca de inversiones.

"La propuesta aún no está definida”, señalaron fuentes de la Casa Rosada sobre la intención del presidente Javier Milei de enviar un nuevo proyecto para derogar o volver no obligatorias las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

BUP

El proyecto podría incluir además modificaciones al esquema de financiamiento de los partidos políticos; introducir cambios en la ley de Boleta Única de Papel para permitir votar la lista completa de una fuerza política al estilo de la antigua lista sábana; y coordinar un calendario electoral unificado con las provincias para las elecciones de 2027.

En su último encuentro con referentes de La Libertad Avanza de todo el país, la jefa del oficialismo, Karina Milei había deslizado el planteo de reclamar a los gobernadores que unifiquen todas las elecciones provinciales con las nacionales en 2027, algo que ahora Santilli tendrá que negociar provincia por provincia.

"En base a las definiciones que se tomen allí sobre la agenda de ordinarias en el Parlamento, se van a fijar cuáles son las prioridades y, a partir de eso, también las prioridades de las recorridas", señalaron cerca de Santilli a A24.com.

Diego SAntilli participó de una cumbre con gobernadores del norte en la Casa de Salta, en la previa al debate de la reforma laboral. Foto Ministerio del Interior.

Es el mismo esquema que utilizó el ministro de Interior para negociar con aliados las sanciones anteriores, cuando recorrió distintas provincias para llegar a entendimientos sobre los proyectos de Presupuesto 2026, Reforma Laboral y la media sanción de la Ley de Glaciares en el Senado,que ahora espera la definitiva en Diputados.

"En este caso -anticipan las fuentes- se hará lo mismo, una vez definida la agenda de ordinarias del Parlamento" y en ese marco, se espera para esta semana la llegada de varios gobernadores a la Casa Rosada.