Ahora el kirchnerismo admite que va a haber PASO, pero le pide a Alberto que "se amigue con el liderazgo de Cristina"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y dirigente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, pidió al presidente Alberto Fernández que se "amigue" con el liderazgo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y llamó a revalidar al kirchnerismo a través de las políticas públicas. El funcionario pidió al jefe de Estado que exista una mesa de diálogo con los diferentes sectores del Frente de Todos.

En declaraciones a El Destape, Larroque dijo que no está de más el debate con respecto al modelo de votación, en referencia a los intentos del kirchnerismo por eliminar las PASO, pero que consideró que lo más importante es definir la estrategia de gobierno para llegar a marzo cuando se inaugura el tiempo electoral.

"Le diría al presidente que se amigue con el liderazgo de Cristina Kirchner", dijo Larroque, tras reclamar que las políticas del gobierno nacional "revaliden la etapa kirchnerista" para "recuperar al peronismo" en 2023.

Larroque advirtió que "Cristina no va a venir a salvarle las papas a alguien, ahora si hay un consenso en cuánto a la democracia y lo que recuperamos en el '83, si hay un consenso de cuáles son los desafíos en materia económica en la Argentina, ella dice que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer", reiteró al dejar abierta una candidatura presidencial de la Vice.

"Hay sectores que piensan que el problema es Cristina, que están viendo cómo la zarpan a Cristina. Pero no pudieron con Perón, no sé cómo van a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro. Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor. Le recomiendo al presidente que se amigue con esa situación, no que esté enojado o que mire en qué posición está él. Si lo nombran más o menos", indicó el funcionario.

Larroque agregó que en el 2019 había "una fuerza política que tenía un liderazgo que era el de Cristina Kirchner". "No pudimos articular eso, no lo discutimos previamente. Creo que ver el resultado tan fuerte de las elecciones de 2019, pudo haber mareado algunas conciencias. Creo que no pudimos discutir el programa de gobierno y los propios roles", planteó.

El debate por la eliminación de las PASO cada vez más desdibujado

urnas-paso-1229192.jpg Elecciones 2021: denuncian fraude en Renca, una localidad de San Luis, donde votó el 102% del padrón (Foto: Telam).

En ese marco, Larroque dijo que a nadie le gusta dar "una discusión a cielo abierto", sobre el sistema electoral y las candidaturas, pero alertó que no hay ámbitos para institucionalizar el debate dentro del Frente de Todos. "Hay una gran responsabilidad de Alberto Fernández de convocar a esa mesa en su momento", enfatizó.

Desde los movimientos sociales que respaldan al presidente, le replicaron en off the récord, aunque evitaron mostrarse confrontativos. Interpretaron las palabras de Larroque como una declaración que confirma que "va a haber PASO", es decir, que el kirchnerismo duro ya resignó el proyecto para eliminar las primarias obligatorias y que habrá competencia interna en el mes de agosto.

"Larroque dijo que va a haber Paso y nosotros siempre estaremos a favor de las PASO", dijeron fuentes del Movimiento Evita consultadas por A24.com.

Alberto Fernández participó el sábado de un congreso del Movimiento EVita, junto a disigentes sociales y funcionarios como Emilio Pérsico..jfif

Sin embargo, desde los movimientos sociales que forman parte del Gobierno, hoy se muestran igual que los intendentes del PJ, presindentes a la hora de apoyar abiertamente una candidatura de Alberto Fernández a la reelección, si se confirmara una candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Es muy temprano para definir candidatos", señalaron las fuentes del Movimiento Evita, que aclararon que llegado el momento de definir candidaturas, en marzo de 2023, ese sector va a "apoyar al que tenga posibilidades de ganar" las elecciones presidenciales dentro del Frente de Todos.

La respuesta parece más un mensaje hacia la idea de terminar con los enfrentamientos internos que generan mayor incertidumbre a la crisis económica y social que atraviesa el país, y un guiño al kirchnerismo duro para sentarse a negociar los mecanismos y la estrategia electoral para evitar una ruptura del oficialismo.