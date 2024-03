Ajuste en el Estado: el Gobierno notifica la baja de miles de empleados públicos contratados

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, los superiores de las distintas áreas, ministerios y organismos del Estado están comunicando los despidos a estatales cuyos contratos vencían a fin de este mes de marzo, es decir, este miércoles 27 como último día hábil del mes. "No tenemos los números exactos. No son despidos. Son no renovaciones de contratos", aclararon fuentes de la Casa Rosada a A24.com.