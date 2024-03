Ajuste en el Estado: el Gobierno confirma que "va a haber miles de bajas" de empleados públicos

Adorni buscó llevar tranquilidad al señalar que "nadie que esté trabajando y le sea útil a la gente se le va a dar de baja el contrato", a la vez que ratificó: "Quien esté en un lugar que no se preste funciones, será apartado".

"Efectivamente va a haber bajas", respondió Adorni en su habitual conferencia de prensa ante periodistas acreditados permanentes en Casa Rosada, aunque intentó relativizar el clima de protestas que reina entre los gremios estatales que se declararon en estado de alerta y movilización, entre ellos, ATE y UPCN que esta semana comenzaron una campaña con carteles y volantes repartidos en los pasillos de la Casa Rosada, a los trabajadores públicos, convocándolos a resistir los futuros despidos.

Javier Milei y Manuel Adorni.avif

El clima de tensión también se vive por estas horas en distintos organismos públicos proclives a ser cerrados o privatizados, según el proyecto de Ley ómnibus.

Tal como había anticipado A24.com, el Gobierno avanza en el cierre de áreas que considera no son compatibles con el déficit fiscal cero promovido por Milei, y en ese marco, continúa haciendo auditorías en todas las areas tanto de la Casa Rosada, como de cada ministerio y organismos público.

Sin embargo, Adorni evitó confirmar las versiones que circularon en redes sociales en los últimos días sobre despidos masivos que alcanzarían a la baja de unos 70.000 contratados a los que el gobierno de Milei les renovó el contrato al asumir, por tres meses, y cuyo plazo vence el próximo martes 26 de marzo.

Entre las areas que Milei ya confirmó oficialmente el cierre figura la Agencia de Noticias Telam y los medios públicos encuadrados en Radio y Televisión Argentina, el INADI además de sendos despidos en cargos políticos heredados en el PAMI, ANSES, el INCA, YPF, Aerolíneas Argentinas, y unas 50 secretarías y subsecretarías que dependían de distintos ministerios en el anterior gobierno de Alberto Fernández.

El ajuste también incluyó en las últimas horas la eliminación de la Secretaría de Agricultura Popular, vinculada al exministerio de Desarrollo Social y la administración de planes sociales que manejaban movimientos sociales vinculados al kirchnerismo y por el cual el nuevo ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia penal por supuesta malversación de fondos públicos contra el ex funcionario Emilio Pérsico y líder del Movimiento Evita y dirigentes de la UTEP como Juan Grabois.

Adorni niega que haya un "instructivo" para funcionarios para despedir empleados públicos

Alberto Fernández durante el brindis por Navidad en el Patio de Palmeras de Casa Rosada, agradeció a los empleados y funcionarios por "el trabajo y la gestión de la pandemia". (Foto: Presidencia)

Tras confirmar que continuarán en los próximos días los despidos en el Estado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió que el Gobierno haya difundido entre los principales funcionarios y encargados de áreas públicas, un supuesto instructivo que circuló en los últimos días en redes sociales, con un discurso oficial y argumentos oficiales para defender las medidas que amenazan con desatar una ola de protestas y paralizar el Estado.

"No sé quién fue el autor, claramente no responde a ningún funcionario del gobierno", dijo Adorni entre risas irónicas. En un mensaje a los gremios vinculados al Estado, señaló que respecto al trascendido del listado y cantidad de despidos, "es llamativo porque yo no tengo el listado de baja de mi propia área, no entiendo cómo el sindicato tiene el listado completo", ironizó el vocero presidencial.

El funcionario ironizó además como si fuera "un don" que tiene el gremio "si el sindicato tenga el número correcto y se haya tomado el trabajo de saber cuantos se darán de baja, o no".

En ese marco, el vocero de la Casa Rosada reiteró el mismo mensaje que cuando asumió el 11 de diciembre de 2023, cuando dijo que "no tenga que haber preocupación en los empleados que cumplan una función, el que cada mañana se levanta y trabaja en cada área del Estado" y limitó los despidos a "los empleados militantes que no tienen función, y que le hacen mucho daño a la argentina".

Según los datos de ATE, son hasta 70.000 los empleados bajo ese régimen que brindan servicio ante la Administración Pública Nacional sobre la cual Javier Milei tiene control.

En las últimas entrevistas Milei dijo haber “echado a 50.000 empleados públicos” pero lo cierto es que eso no ocurrió, todavía.