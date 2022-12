Alberto Fernández asumió la presidencia del Mercosur y lo cruzó a Lacalle Pou: "El camino no es el que proponés"

"Las negociaciones bilaterales con terceros países, a nosotros nos preocupan, quiero poner un punto querido Luis, por tus palabras, para seguir el debate franco que me has propuesto, una de las condiciones en el Mercosur es cumplir las reglas, como cuando jugás al futbol, que nos deseaste a nosotros y a Brasil nos vaya bien en el Mundial, no es que el marcador central agarre con la mano la pelota", ironizó Alberto Fernández.

Y agregó: "Las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento, vos decís, nadie quiere romper, bueno, cuando hay una sociedad en la que alguien incumple las reglas, significa que las está rompiendo. Quizás te quepa la razón en muchas cosas, he hablado con todos los presidentes en el G20 y de las Américas, a Biden, a Macron, a todos les hago mismo planteo, el camino Luis no es el que proponés, sino resolver las asimetrías en el Mercosur".

Otro punto del cruce fue cuando Lacalle Pou rechazó la creación de un Banco Central del Mercosur, a lo que Alberto Fernández le respondió que "es cierto que con Brasil hace tiempo venimos negociando" esa alternativa para "potenciar el comercio intra bloque".

Alberto Fernández discutió con Lacalle Pou en la cumbre del Mercosur.jfif

Con la voz alzada y sin leer el discurso que había llevado escrito, Fernández resaltó que "nuestro continente entre tanta división, el Mercosur lo hemos reservado y tiene 30 años de vida, eso tiene un valor incalculable, analizar todo lo que tenemos que corregir, pero no perdamos de vista esto, somos la región que más tiempo perduro en América Latina".

Aunque tras el discurso del presidente Alberto Fernández, Lacalle Pou lo desafió a que en la próxima cumbre cambien las reglas de juego como en el futbol, se utilice el "VAR" para ver quién incumplió las reglas de juego", en el Mercosur.

"Fuera de protocolo, gracias presidente Alberto Fernández, te propongo para la próxima cumbre que abramos el debate, para que como decís que en el futbol hay que cumplir las reglas, quería pedir el VAR a ver quien incumplió las reglas, y quizás podamos intercambiar opiniones", ironizó Lacalle Pou.

La Cumbre se desarrolló con la participación de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ya que Jair Bolsonaro desistió de asistir a la última cumbre luego de perder las elecciones en noviembre pasado frente al electo Lula da Silva.

Alberto Fernández estaba acompañado por el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne. También asistieron a la cumbre en Montevideo el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Lacalle Pou descarta ruptura del Mercosur y pide negociar en bloque TCL Transpacífico, con China y la UE

presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou reclamó autonomía para negociar TLC pero evitar la ruptura en el Mercosur.jfif

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, abrió este martes la Cumbre del Mercosur, con un discurso en el que admitió que "hay tensiones" entre los países por el impulso de Uruguay para negociar Tratados de Libre Comercio con otros países y regiones, pero descartó la "hipótesis de la ruptura", y pidió "un sinceramiento" de todos los países del bloque y "avanzar todos juntos" en la integración.

"Llegamos a esta cumbre con muchas hipótesis de que esta reunión iba a generar más conflictos que acuerdos. Estoy seguro de que nadie se subió a un avión hoy para generar más conflictos, estoy seguro de que vinieron a buscarle la vuelta, seguramente inspirados en los fundadores.

"El mundo es otro que la década del 90 y la región es otra, eso nos debe permitir mirar lo que está pasando en la región, somos una de las zonas más proteccionistas del mundo. Es cierto que llegamos hoy con tensiones, la vida se basa en buscar un justo término", admitió Lacalle Pou.

En un encendido discurso, el presidente uruguayo reclamó la independencia de Uruguay para negociar TLC, pero prometió en llevar al Mercosur esas negociaciones como bloque:

"Cuando un país concede parte de su soberanía para un bloque, lo que está buscando son dos cosas, primero, el bien nacional que nos mueve para el que hemos sido elegidos, y segundo, el bien de los socios. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer hoy y para mañana lo que vendrá", afirmó.

Se defendió de las críticas de Argentina, Brasil y Paraguay al remarcar que al negociar el tratado Transpacífico: "hemos hablado bilateralmente con todos los países de manera formal e informal, hemos mantenido una muy buena relación, sabiendo qué piensa cada uno" pero ratificó que "lo que mueve la política exterior de Uruguay es abrirse al mundo" y desafió a Alberto Fernández a "discutir claramente qué quiere cada uno".

"Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor, por supuesto que si ofrecemos al mundo un mercado de 4 países vamos a tener mucho más poder negociador, a lo que no estamos dispuestos es a quedarnos quietos. Si algo ha demostrado el presente es que cualquier hecho en cualquier lugar del mundo cambia las vidas humanas y la vida comercial de los países", dijo Lacalle Pou.

Lacalle Pou dijo que cuando su país presentó "negociaciones de TCL con China, lo mismo que hoy, les decimos Brasil, Argentina y Paraguay vamos todos juntos, lo mismo con el transpacífico. Acá no se trata de ruptura, hay que sacar la palabra ruptura de nuestro imaginario colectivo, se trata de terminar tensiones".

La polémica por el acuerdo con la UE

Cumbre del Mercosur con los TCL en el centro del debate.jfif

El presidente de Uruguay cuestionó que se esté discutiendo hace 25 años un TCL con la UE: "no es creíble en el mundo real" dijo y reclamó que "la propuesta de nuestro país es que se termine ese acuerdo con la UE",

Alberto Fernández le replicó que "si firmamos el acuerdo, que se firmó, podemos seguir echando la culpa a que no tratan bien al Amazonias, pero es verdad que en la UE hay países proteccionistas que no quieren que entren nuestra carne, nuestros granos y nuestros alimentos. Pidámosle a Europa que dejen de mentir, a nosotros nos preocupa cuidar el Amazonias, pero no es esa la causa, es que ustedes siguen subsidiando y cuidando la producción agrícola ganadera en esa región".

Fernández reclamó a Lacalle Pou "discutamos con la UE, y hablemos con esta franqueza. De este mismo modo le hago el planteo a Scholz, a Macron, a toda Europa, no es que nos negamos a un acuerdo entre la UE y el Mercosur, lo que queremos es un acuerdo donde ganan los dos, cuando en una sociedad gana uno y el otro pierde, no es una sociedad, es otra cosa. Esa es la parte que te entiendo Luis, pero el camino no es el que propones, sino revisar cómo corregir las asimetrías que existen dentro del Mercosur.