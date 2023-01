Alberto Fernández lanza el "operativo distracción": reelección, Juicio a la Corte y cumbres internacionales, mientras espera que termine la crisis

Alberto planea un verano movido para redoblar la apuesta hasta salir de la crisis

Después de unos días de relax en Chapadmalal, Alberto Fernández lanzó la pre campaña por la reelección; la vocera Gabriela Cerruti lo negó, pero el discurso va en ese sentido.

El objetivo es posicionar a la coalición Frente de Todos en la carrera por la sucesión en octubre de 2023, mientras empiezan a despuntar las primeras encuestas que entusiasman al peronismo, recuperando algunos puntos después de la caída estrepitosa en que lo dejó el peor récord de inflación registrado en los últimos 30 años.

El presidente estrenó el primer spot de campaña en redes sociales y profundizó un discurso exitista, mientras apuesta de mínima a no quedar como el pato rengo. Tiene la esperanza de que la economía en 2023 termine pegando un salto de crecimiento que lo posicione en la carrera electoral.

El escenario, sin embargo, continúa siendo incierto, admite una fuente muy cercana al presidente, consultada por A24.com. "No es un spot de campaña. Es una especie de estrategia de comunicación para mostrar lo que se hizo bien, y van a salir más videos periódicamente de ese tipo", dijeron cerca del jefe de Estado.

La estrategia dejó lugar a dudas. No quedó claro si la especulación es para llegar entero (evitar la figura del pato rengo) a las elecciones y la larga transición hasta el traspaso del poder en diciembre de 2023, o si realmente Alberto Fernández se va a postular. Nadie se atreve a confirmarlo por ahora.

Tal como había anticipado A24.com, en la última semana el Presidente subió de forma considerable su perfil, con apariciones en la costa, reuniones con intendentes y hasta con un spot que da fuertes indicios de que irá por un segundo mandato.

Alberto no quiere regalarle a nadie el supuesto rebote económico que espera el gobierno para la segunda mitad del año. Se lo hizo saber al kirchnerismo, a los gobernadores e intendentes del PJ, que lo escuchan en silencio esperando para mover las próximas fichas del juego de ajedrez del poder.

Entre el relato oficial y la cruel realidad

Spot Alberto Fernández.jpg

El relato oficial se terminó de diseñar en las dos primeras semanas del nuevo año, en reuniones con intendentes de la Costa, primero en Chapadmalal y después en el conurbano norte.

Allí el presidente escuchó las demandas de los jefes territoriales del PJ más tradicional, pero también a los intendentes como Mario Secco, alineados al kirchnerismo, que se repartieron en cumbres entre Alberto Fernández y el alfil de Cristina Kirchner para la reelección en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país. Axel Kicillof, confirmó que también apostará a la reelección, pero esperará a marzo o abril, para confirmarlo.

La Casa Rosada apuesta a anunciar que la crisis económica ya pasó y que la tendencia al crecimiento se repetirá con el plan de Sergio Massa en 2023. Así, Alberto Fernández después de 3 años de gestión en la peor crisis de inflación de los últimos 30 años, se muestra con un discurso que apela al futuro, cuando le falta cursar el último año de su primer mandato, en medio de internas y de una cada vez más fuerte devaluación de la moneda y una confrontación pública con la Justicia y la oposición.

Mientras tanto, los dos principales socios del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, miran la sobreexposición del presidente despegándose con un hermético silencio, mientras esperan que los distintos candidatos de la oposición salgan a hacer la pre campaña para instalarse.

Massa cfk.jpg Cristina Kirchner y Sergio Massa, juntos antes de ser ministro de Economía

No solo Cristina se corrió de la carrera electoral. El jueves mientras la Casa Rosada mostraba la centralidad absoluta de Alberto Fernández, el ministro del Interior, Wado De Pedro se fue de vacaciones con su familia y se mostró lejos de la estrategia del juicio a la Corte. Sergio Massa aprovechó un acto oficial en Entre Ríos, para pedir que "no me suban a la carrera" electoral porque por ahora mi "única carrera es para estabilizar la economía" y la inflación.

Y apuntó contra los dirigentes del oficialismo (¿el presidente?) y de la oposición (¿Rodríguez Larreta?) que "se suben a lugares que son para aquellos que tienen tiempo para pasearse por las playas planteando candidaturas en lugar de estar trabajando por el crecimiento y el desarrollo de sus ciudades, de sus provincias, o de la Argentina".

Massa lanzó en tono crítico esa frase, una semana después de que se viera a Alberto Fernández en Chapadmalal, al jefe de gobierno del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, los radicales Gerardo Morales, o al propio Mauricio Macri, en recorridas playeras de campaña apenas comenzó el año.

Extraordinarias y la pelea que se viene con la Corte y la oposición

congrso telam.jpg El Gobierno precisa dos tercios para lograr que en Diputados avance el juicio político a la Corte Suprema (Foto: Télam).

En el medio, el Gobierno le envió un mensaje conciliador a la vicepresidenta y preparó el terreno para llevar la pelea con la justicia y la oposición a las sesiones extraordinarias del Congreso. Finalmente, tras varias idas y vueltas por problemas para conseguir quorum propio, Alberto Fernández convocó entre el 23 de enero y el 28 de febrero con un temario que superó las expectativas.

Contra los pronósticos, Fernández sorprendió al incluir 27 proyectos, no solo para tratar el juicio político y pedir la citación de los 4 jueces de la Corte. Desde el 23 de enero ese jury se transformará en una especie de reality show con desfile de testigos y debates entre oficialismo y oposición.

Jueces Corte Suprema 1.jpg Frente de Todos posterga el pedido de juicio político a la Corte Suprema por falta de diputados (Foto: Telam).

La idea de la Casa Rosada es mostrar una especie de reality show en el Congreso, sin la firma del presidente para preservarlo del eventual choque de poderes.

Durante el juicio político él se mostrará en un importante hotel de Retiro en la cumbre con presidentes de la CELAC, en la cual junto a Lula da Silva, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel (Cuba), van a denunciar los intentos de golpes de estado de la derecha en la región.

Paralelamente, el oficialismo en el Congreso acusará a la oposición de frenar el funcionamiento del Congreso y de las instituciones del país, como el Consejo de la Magistratura. Juntos por el Cambio ya adelantó que no dará quorum para los proyectos económicos si avanza el juicio a la Corte. Un juego de suma cero.