Alberto ratificó que Rafecas es "el mejor candidato" para la Procuración mientras Parrilli avanza reforma en el Senado

Alberto Fernández al recibir a Daniel Rafecas en Casa Rosada cuando anunció que era su candidato a Procurador General. (Foto: Archivo Presidencia)

El presidente Alberto Fernández ratificó que el juez federal Daniel Rafecas es "el mejor candidato" que tiene el Gobierno para encabezar la Procuración General de la Nación, mientras desde el Senado el kirchnerismo encabezado por Oscar Parrilli, avanzaba en el proyecto para reformar la ley que establece la duración del mandato y la forma de designación del jefe de los fiscales.

El tema habría sido analizado el jueves por el Presidente con el titular del Bloque de Diputados del oficialista FdT, Máximo Kirchner, según confirmó este jueves el propio Presidente en declaraciones a FM FuturoRock.

En la entrevista, Fernández confirmó su apoyo a la designación de Rafecas al destacar su "calidad técnica absoluta y sus condiciones morales indiscutibles".

"Rafecas -expresó el Presidente- es el candidato a Procurador que yo he propuesto, no tengo duda que es el mejor candidato que puede existir. Fue compañero de cátedra, ayudante, luego adjunto, tiene una calidad técnica absoluta y condiciones morales indiscutibles; a mi juicio, es el mejor candidato que pueda haber", dijo Alberto. Sin embargo, según algunas versiones, era cuestionado por el cristinismo que tenía la intención de postular otro u otra candidata.

El presidente salió a ratificar así a su candidato a jefe de fiscales mientras el senador alineado a Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, convocó para este viernes a las 10 a la comisión de Justicia del Senado para avanzar en la modificación de la ley que establece los mecanismos de designación del jefe de fiscales.

Tras el informe del comité de juristas de Alberto Fernández, el oficialismo del Senado buscará dictaminar este viernes las modificaciones a la ley que fija la duración del mandato del Procurador y las mayorías necesarias tanto para su designación como remoción.

En tanto, Fernández dijo que no recibió las recomendaciones del consejo de expertos que lo asesora en materia judicial, que según trascendió, habría recomendado modificar la mayoría para designar al Procurador, algo a lo que al ser anunciado como candidato, se oponía Rafecas.

Al referirse al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, aseguró: Esas recomendaciones no me llegaron todavía, y como yo me comprometí a no interferir en el funcionamiento de la comisión, no tengo ni idea lo que van a decir".

El Presidente salió al cruce de la polémica generada por la ex diputada y jefa de la CC en la coalición opositora Juntos por el Cambio, Eliza Carrió: "No ayuda Elisa Carrió. Ella ha dicho cosas horribles de mí y lo que está claro es que no está en riesgo la institucionalidad de ninguna manera. Carrió intenta crear un escenario para sembrar dudas, pero en mi no las siembra. Es un poco más de su método", expresó el Presidente que apuntó además a la oposición y reclamó que den el debate por la reforma judicial en el Congreso.