Alberto y Cristina se meten en el último tramo de la campaña para polarizar con críticas a Javier Milei y su vice

Horas después del debate televisivo entre los candidatos a vicepresidentes, Alberto Fernández encabezó este jueves un acto en homenaje a víctimas de la dictadura en el Conicet, y acusó a Milei y a su compañera de fórmula de ser "negacionistas y fascistas" porque "quieren cerrar la ciencia y la tecnología porque le tienen miedo a los que piensan".

"Me preocupa que en el siglo XXI tengamos un momento electoral donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo del país, después escucho que defienden lo indefendible de la dictadura, la mayor tragedia de la Argentina. Eso los hace más atroces", dijo el presidente en su primera reaparición pública tras semanas de gira internacional, durante un acto en el Conicet en el que acompañado por la titular de Madres, Tati Almeida, volvió a cuestionar a "los negacionistas".

Al encabezar un acto de reparación de legajos a víctimas del terrorismo de Estado del CONICET en el Polo Científico Tecnológico, donde se hallaron 7 nuevos casos de empleados del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura, Fernández pidió ante esos discursos negacionistas "una reacción colectiva de toda la sociedad argentina".

El presidente lamentó el discurso "negacionista" de LLA por segunda vez. Ya lo había hecho semanas atrás cuando Villarruel encabezó un acto en la legislatura porteña en reclamo del reconocimiento de víctimas del terrorismo de los años '70.

Al repudio a Villarruel, se sumó la madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Tati Almeida, criticó directamente a Milei y pidió "cuidar hoy más que nunca la memoria que hoy la intentan desaparecer".

Villarruel -miembro de una agrupación de familiares víctimas del terrorismo de los 70- se convirtió en el blanco de los demás candidatos a vicepresidente, pero también de distintos sectores del Gobierno que, como Rossi, la acusan de haber visitado a represores en la cárcel, y temen un retorno a la violencia militar en caso de que llegue a ocupar el cargo de ministra de Defensa y Seguridad, como anticipó Milei en caso de ganar las elecciones.

"No podemos aceptar que ese iluminado que habla con el perro, que es un horror, no podemos quedarnos quietos con los agravios de esa mujer que se presenta como vicepresidenta. ¡Dios mío! ¡Está en contra de todo lo que ya ha sido aceptado, no hay que bajar los brazos!", advirtió Tati Almeida durante el acto junto a Alberto Fernández y Daniel Filmus, en el CONICET, organismo que el candidato libertario, anticipó que tiene pensado "cerrar" en caso de ser presidente.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, se mostró "conforme" con el desarrollo que tuvo el debate televisivo del miércoles entre quienes secundan a los postulantes presidenciales en las cinco fórmulas que competirán en las elecciones del 22 de octubre, y reconoció que unos de sus objetivos en la discusión pasó por "marcar diferencias" con la aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel.

"Mi mensaje a todos los demócratas de la Argentina, que somos millones, es que no permitamos que esta fuerza política gane las elecciones porque no tiene ningún compromiso con lo que hemos construido en estos cuarenta años de democracia", sostuvo el candidato a vicepresidente de UP en declaraciones para la señal televisiva C5N.

Cabe recordar que en medio del cruce entre Rossi y Villarruel, cuando el jefe de Gabinete le cuestionó a la candidata de Milei por qué había visitado a exdictadores como Jorge Videla, en la cárcel por haber cometido delitos de lesa humanidad, Villarruel le respondió que cuando era ministro de Defensa durante el gobierno de Cristina Kirchner, designó a otro militar acusado de los mismos delitos de lesa humanidad, César Milani.

Rossi le respondió que lo había designado la expresidenta Cristina Kirchner, pero enseguida explicó que fue sobreseído en las causas, a lo que la candidata a vice de LLA le respondió: "tu vice está muy calladita mientras el país explota".

"Cristina va a hablar el sábado, te invito a que la escuches", le replicó Rossi a Villarruel, al referirse a las expectativas sobre el discurso que marcará un nuevo retorno público de la vicepresidenta, este sábado a las 18 en la sede de la UMET para hablar justamente del debate que de campaña: "DE CASTAS, HERENCIAS, DERRUMBES Y FUTURO".

Según adelantó la propia vicepresidenta, que desde antes de las PASO nunca habló al resultado electoral de las PASO ni sobre la campaña de Sergio Massa, en el conversatorio organizado por la Escuela de gobierno Néstor Kirchner, hablará sobre "castas, herencias, derrumbes y futuro” en el Auditorio de la UMET (Sarmiento 2037, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

"En las páginas de la publicación reeditada a 20 años de su salida a la calle, se encuentra un diagnóstico a dos voces de la coyuntura nacional y mundial al comienzo de nuestro siglo", anticipó Cristina en un comunicado difundido en sus redes sociales, a modo de adelanto.

A ese mismo mensaje que advierte que un eventual triunfo de los candidatos libertarios pondría en riesgo el sistema democrático argentino, se sumó en las últimas horas, el presidente de Brasil y aliado del kirchnerismo, Lula da Silva, durante un encuentro con el presidente norteamericano, Joe Biden, en la última cumbre de la ONU, en Nueva York.