Alerta narcos: el Gobierno teme que la inseguridad en Santa Fe se expanda al conurbano bonaerense

“Hay un compromiso claro del Presidente de que esto que está pasando en el territorio no se expanda a otras provincias”, señaló Perotti al término del encuentro que mantuvo el lunes en el despacho del presidente en la Casa Rosada, encuentro del que también participaron por más de una hora, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

La decisión del Gobierno nacional llegó luego de advertencias del propio gobernador de Santa Fe sobre la posibilidad de que la situación se desmadre y se expanda a otras provincias que concentran grandes conglomerados urbanos, como la de Buenos Aires, donde el Gobierno nacional recibe reclamos similares de parte de los intendentes del conurbano.

Según pudo saber A24.com, Santa Fe reclama a Nación que tome cartas en el asunto y colabore con mayor énfasis en operativos de seguridad para intentar contener la guerra entre bandas, en la zona más caliente del país donde las autoridades y las policías locales denuncian que están desbordadas por el accionar del narcotráfico.

En ese marco, Perotti reclamó que se agilice una reforma de la justicia federal que está frenada en el Congreso desde el año pasado, que implica aumentar el número de juzgados federales en todo el país y que incluye un apartado especial para crear nuevas fiscalías y juzgados en esa provincia.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se comprometió a cumplir con el pedido, y delante del presidente prometieron a Perotti:

Designación antes del viernes próximo de un comandante único de las fuerzas federales.

Instalación en los próximos 30 días del nuevo destacamento fijo y permanente de Gendarmería y la llegada de los primeros 300 efectivos para el mismo.

Trabajar en un proyecto común de refuerzo y creaciones de los juzgados y fiscalías de la justicia federal para la provincia de Santa Fe.

Revisar y reforzar la seguridad en las cárceles federales de las cuales muchos delitos son ordenados desde estos establecimientos.

Trabajar coordinadamente para acelerar la urbanización de los barrios carenciados de Rosario y alrededores.

En ese marco, Alberto Fernández prometió que reclamará a Diputados que acelere la sanción definitiva del proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, para reforzar la Justicia Federal de Santa Fe, que se encuentra paralizado por falta de consenso entre oficialismo y oposición, como tantos otros proyectos del Ejecutivo, en la Cámara Baja.

El crudo diagnóstico de Perotti sobre el narcotráfico en el país

Alberto Fernández recibió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.jpg El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que el presidente Alberto Fernández le reiteró su decisión de crear un destacamento permanente de Gendarmería en Rosario. (Foto: Télam)

La reunión fue solicitada por el Gobernador a través de un llamado telefónico directo la semana pasada con el Presidente, y decidieron sumar al ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández y al intendente Javkin.

"Perotti considera que la situación en Rosario es gravísima, si no, no estaríamos pidiendo por favor ayuda, estamos planteando un esquema de ayuda no se puede dejar solo a Santa Fe con el argumento de que los problemas de seguridad de las provincias lo resuelven las policías provinciales, porque el nivel de delito excede la capacidad de la policía santafesina de resolverlo", señalan en el gobierno de la provincia fuentes consultadas por A24.com.

"Se necesita un trabajo coordinado de todas las fuerzas federales y provinciales, la ampliación de fiscalías y juzgados. No se puede abandonar y dejar sola a Santa Fe", señalan desde la provincia en una directa crítica a la demora de la llegada de refuerzos que ya había prometido el año pasado el ministro Aníbal Fernández.

Cerca de Perotti señalan que no se trata del envío de Gendarmes solamente, hace falta que la nación controle también lo que pasa en las cárceles federales, donde hoy están detenidos los jefes de las bandas como Los Monos, desde donde ordenan con total impunidad cometer delitos desde adentro".

Perotti le pidió al Gobierno nacional involucrar al Servicio Penitenciario Federal, y hacer un seguimiento de cerca de esos detenidos para terminar con la complicidad que consiguen desde dentro de las cárceles, como a romper nichos delictivos en otras instituciones.