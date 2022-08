Alfonso Prat Gay, en Animales Sueltos: "Alberto Fernández se está llevando por delante la Constitución"

Alfonso Prat Gay, sobre el posible indulto a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Cristina Kirchner Alberto Fernández Télam (1).jpg Télam

En otro tramo de la entrevista con Alejandro Fantino por América TV, Prat Gay consideró que el mandatario “dejó una puerta abierta” para el indulto de Cristina Kirchner en caso de que sea condenada en la causa Vialidad, tras el pedido de prisión de 12 años por parte de Luciani.

“Lo que es increíble es que están discutiendo el indulto cuando todavía falta la sentencia del tribunal”, indicó. Y sobre el mismo tema, se explayó: “Alberto Fernández no dijo que no, en todo caso sostiene que no le gusta el indulto, pero dice que el Poder Judicial en Argentina funciona mal. Dejó una puerta abierta”.

Alfonso Prat Gay cuestionó el rumbo económico del Gobierno

Prat Gay.jpeg

"Están queriendo tapar la situación económica", acusó Prat Gay respecto del protagonismo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en los últimos días por medio de sus expresiones en redes sociales y medios de comunicación.

"La inflación está fuera de control, Me cuesta creer que la cosa vaya a mejorar", concluyó.