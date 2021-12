Aníbal Fernández reconoció diferencias con Sergio Berni y arremetió: "No me voy a detener a ver cómo hacemos para que deje de opinar"

"Es un problema de Berni. El Presidente no pierde medio segundo de su vida. Si Berni no está de de acuerdo y dice cosas inconvenientes, es su historia. Para mí lo son y se lo dije. No me voy a detener ni un solo segundo a ver cómo hacemos para que Berni deje de opinar de tal o cuál manera", aseguró Fernández en una reciente entrevista con Perfil. A su vez, afirmó: "Argentina tiene muchas cosas por cambiar. Es lo que hace el Presidente. Nadie incentiva a Sergio para hacer esas cosas, no es bueno. Deberá darse cuenta en algún momento".