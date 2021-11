Conflicto Mapuche: el duro cruce de Aníbal Fernández con el intendente de El Bolsón

"Hay una declaración del intendente de El Bolsón que dice que había tres gendarmes -que los había en algún momento- y que habían sido retirados dejando la zona liberada. Una expresión horrible en boca de un gobernante", replicó Aníbal Fernández este martes.

Embed Sr. Intendente de el Bolsón @BrunoPoglianoOK, jamás expresé que la policía reprimió. Sea más serio en sus comentarios y respete el dolor del pueblo mapuche. — Magdalena Odarda (@MagdalenaOdarda) November 22, 2021

"No hemos dejado a nadie sin nada, lo que dice el intendente no es verdad", arremetió Aníbal Fernández y dijo que el rol de Gendarmería es custodiar para prevenir cortes de ruta en la provincia, por orden del fiscal.

El ministro replicó que "la instrucción era que la Gendarmería estaba en la ruta 40 para custodiar que no hubiera cortes hasta las 18 y a las 22,11 salió una resolución que los puso a 6km de distancia para el lado de Bariloche".

La posición del Gobierno nacional sobre el conflicto Mapuche en Río Negro

gendarmería.jpg

Fernández confirmó la postura del Gobierno nacional sobre el conflicto por los reclamos de tierras que efectúan comunidades de pueblos originarios. entre ellos los mapuches, en la Patagonia, y señaló que lo habló con la gobernadora Arabela Cabreras que "la Gendarmería está para cumplir el rol de prevenir cortes, pero lo que pasó en Cuesta del Ternero y en El Bolsón es algo que "tiene que resolver con la policía de la provincia".

"Estos hechos que se producen en la Cuesta del Ternero, fuimos convocados para poder hablar al respecto. Charlamos con la gobernadora, después me enteré que dijo públicamente que nos había pedido personal. Yo dije que no, porque eran 12 personas que estaban a la Cuesta del Ternero y no tenía ningún sentido trasladar personal nuestro para resolver eso". dijo Aníbal Fernández sobre el conflicto por la toma de tierras y protestas de la comunidad mapuche.

Fernández dijo que la gobernadora "debía resolverlo con su fuerza pero después hubo desmanes que no fueron generados precisamente por la comunidad mapuche, algunos incendios comerciales y algunos otros vivos que aprovechan la situación", señaló.

Qué pasó en Cuesta del Ternero según Aníbal Fernández

Rio-Negro-conflicto-mapuche-un-muerto2.jpg

Fernández dijo que según las investigaciones "dos personas de civil se acercaron al campamento de Cuesta del Ternero -tomado por los mapuches-, hablaron en principio, discutieron después, y dispararon dos tiros, uno en el pecho y otro en el abdomen a uno (joven mapuche) que está fuera de peligro y la otra persona recibió un tiro en la cabeza que lo mató".

Fernández dijo desconocer si el campamento mapuche estaba custodiado por la policía provincial en ese momento y pidió que se investigue cómo ingresaron los hombres de civil al lugar.

"No sé como ingresó esa gente, debe ser fruto de la investigación. Cuando bajan los decibeles y se ordena porque empieza a participar la policía trasladando al herido, la persona fallecida no podía porque debía esperar la llegada del fiscal" dijo Aníbal Fernández.

"Lo primero que se hizo fue retirar las armas de los policías que se sabe por numeración a quién pertenece cada una y se puede comprobar quien disparó. Los propios oficiales dan conocimiento de haber disparado son como 10 disparos que hubo", relató Fernández sobre los incidentes violentos del domingo en Cuesta del Ternero, dijo y agregó que "esa investigación se conocerá hoy".

En cuanto a la responsabilidad de Gendarmería en la zona, reiteró que "no vamos a enviar más gendarmes, dijimos que íbamos a patrullar para evitar desmanes y es lo que estamos haciendo. Esto que es responsabilidad de la policía de Rio Negro", afirmó el ministro de Seguridad nacional.

En este caso recibimos instrucción judicial para actuar en la ruta 40, a 6 km hacia Bariloche y 6 km hacia El Bolsón para garantizar el tránsito.