El desgarrador adiós de Gastón Pauls a Ernestina Pais: "Fuimos amigos, novios y compañeros"

Luego agregó: “Llantos compartidos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Acá seguirás siempre, Erdne. Con Nico seguiremos llamándote así, Erdne, con la ‘r’ bien marcada. Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje ayer. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada Erdne”.

El mensaje estuvo acompañado por una serie de fotografías de ambos y también capturas de conversaciones de WhatsApp que reflejan la cercanía que había entre ellos. En uno de los intercambios, ella le escribió: “Los artistas incomodan. ¡Me lees la mente! Me emociona la idea de que trabajemos en esto”. Ese mensaje respondía a un audio previo de Pauls vinculado a un proyecto en común.

En otra conversación, la periodista expresó: “Yo los amo y agradezco que estés alerta. Te quiero cerca, los quiero cerca siempre”. También se observaron mensajes en los que organizaban encuentros y comentaban contenidos que compartían, como la serie Barra brava, que ella veía en su casa.

La última captura difundida corresponde al 12 de marzo de 2025, donde él le escribió: “Te amo siempre” y ella respondió: “Yo más”.

Qué resultado arrojó el primer informe de la autopsia a Ernestina Pais sobre las causas de su muerte

De acuerdo al informe inicial incorporado a la causa, la muerte de Ernestina Pais se produjo por un “traumatismo encefalocraneano grave”, derivado del fuerte impacto registrado al momento de la colisión. Según fuentes vinculadas a la investigación, esta conclusión permite dimensionar la violencia del choque y ratifica el carácter inmediato del desenlace.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo que conducía Ernestina Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel en la localidad de San Isidro. Las primeras reconstrucciones indican que el impacto se habría producido sobre el lateral del lado del conductor, lo que habría provocado lesiones de extrema gravedad y consecuencias prácticamente instantáneas.

En paralelo, los peritos trabajan para establecer con mayor precisión la secuencia de segundos previos al hecho. Dentro de las hipótesis que se analizan, una de las principales sostiene que la conductora habría intentado cruzar con las barreras bajas, situación que habría quedado registrada en cámaras de seguridad de la zona.

En este marco, el resultado preliminar de la autopsia adquiere un rol clave dentro de la causa. El diagnóstico de “traumatismo encefalocraneano grave” refleja un golpe de alta intensidad en la región craneal, lo que explicaría por qué los equipos de emergencia no pudieron revertir el cuadro al llegar al lugar.

La investigación judicial continúa en curso a la espera de peritajes complementarios que permitirán completar el informe definitivo. Estas medidas serán determinantes para precisar las condiciones exactas del siniestro y establecer si hubo otros factores intervinientes en la tragedia.

La causa permanece bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que sigue reuniendo pruebas, registros y testimonios para reconstruir con detalle lo ocurrido. En paralelo, la muerte de Ernestina Pais sigue generando fuerte conmoción en el ámbito artístico y mediático.

Con el avance de la investigación, cada nueva evidencia incorporada busca aportar mayor claridad a un episodio que aún presenta interrogantes, mientras el informe preliminar de la autopsia se consolida como una pieza central para comprender la mecánica del accidente.