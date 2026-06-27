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El desgarrador adiós de Gastón Pauls a Ernestina Pais: "Fuimos amigos, novios y compañeros"

El actor expresó su profundo dolor al dedicarle unas palabras a la conductora, fallecida el viernes tras el choque de su auto con un tren en San Isidro. Aquí, el último adiós de Gastón Pauls a Ernestina Pais.

27 jun 2026, 08:00
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El desgarrador adiós de Gastón Pauls a Ernestina Pais: Fuimos amigos, novios y compañeros

El desgarrador adiós de Gastón Pauls a Ernestina Pais: "Fuimos amigos, novios y compañeros"

El desgarrador adiós de Gastón Pauls a Ernestina Pais: Fuimos amigos, novios y compañeros

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Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio a los 54 años, luego de verse involucrada en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la localidad de San Isidro. Según confirmaron fuentes policiales, la periodista circulaba a bordo de un Honda City negro cuando intentó atravesar el paso a nivel ferroviario situado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal del Tren de la Costa del Ferrocarril Mitre, con la barrera baja. En ese momento, la unidad ferroviaria impactó contra el vehículo, convirtiéndose en la única víctima fatal del siniestro.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente periodístico y del espectáculo, y en cuestión de horas comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida por parte de colegas, amigos y figuras del medio. Entre todos ellos, uno de los más sentidos fue el publicado por Gastón Pauls, con quien la conductora compartió una relación profunda y atravesada por distintas etapas.

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“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, escribió el actor en su cuenta de Instagram. En su mensaje, Pauls apeló a una sucesión de recuerdos íntimos: “Club 69. Mercury Rev. Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Melero y ‘Nena Mía’ escuchada infinitas veces. Osvaldo. Silvina. Milión. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu foto de Charly”.

A lo largo del texto, Gastón continuó reconstruyendo escenas compartidas que iban desde lo cotidiano hasta lo más emocional: “Seguíamos riendo… hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de Star Wars. La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos. La externación. Tu primera salida, juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas. Tu peli. Tu historia. Tus viejos”.

Luego agregó: “Llantos compartidos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Acá seguirás siempre, Erdne. Con Nico seguiremos llamándote así, Erdne, con la ‘r’ bien marcada. Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje ayer. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada Erdne.

El mensaje estuvo acompañado por una serie de fotografías de ambos y también capturas de conversaciones de WhatsApp que reflejan la cercanía que había entre ellos. En uno de los intercambios, ella le escribió: “Los artistas incomodan. ¡Me lees la mente! Me emociona la idea de que trabajemos en esto”. Ese mensaje respondía a un audio previo de Pauls vinculado a un proyecto en común.

En otra conversación, la periodista expresó: “Yo los amo y agradezco que estés alerta. Te quiero cerca, los quiero cerca siempre”. También se observaron mensajes en los que organizaban encuentros y comentaban contenidos que compartían, como la serie Barra brava, que ella veía en su casa.

La última captura difundida corresponde al 12 de marzo de 2025, donde él le escribió: “Te amo siempre” y ella respondió: “Yo más”.

Qué resultado arrojó el primer informe de la autopsia a Ernestina Pais sobre las causas de su muerte

De acuerdo al informe inicial incorporado a la causa, la muerte de Ernestina Pais se produjo por un “traumatismo encefalocraneano grave”, derivado del fuerte impacto registrado al momento de la colisión. Según fuentes vinculadas a la investigación, esta conclusión permite dimensionar la violencia del choque y ratifica el carácter inmediato del desenlace.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo que conducía Ernestina Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel en la localidad de San Isidro. Las primeras reconstrucciones indican que el impacto se habría producido sobre el lateral del lado del conductor, lo que habría provocado lesiones de extrema gravedad y consecuencias prácticamente instantáneas.

En paralelo, los peritos trabajan para establecer con mayor precisión la secuencia de segundos previos al hecho. Dentro de las hipótesis que se analizan, una de las principales sostiene que la conductora habría intentado cruzar con las barreras bajas, situación que habría quedado registrada en cámaras de seguridad de la zona.

En este marco, el resultado preliminar de la autopsia adquiere un rol clave dentro de la causa. El diagnóstico de “traumatismo encefalocraneano grave” refleja un golpe de alta intensidad en la región craneal, lo que explicaría por qué los equipos de emergencia no pudieron revertir el cuadro al llegar al lugar.

La investigación judicial continúa en curso a la espera de peritajes complementarios que permitirán completar el informe definitivo. Estas medidas serán determinantes para precisar las condiciones exactas del siniestro y establecer si hubo otros factores intervinientes en la tragedia.

La causa permanece bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que sigue reuniendo pruebas, registros y testimonios para reconstruir con detalle lo ocurrido. En paralelo, la muerte de Ernestina Pais sigue generando fuerte conmoción en el ámbito artístico y mediático.

Con el avance de la investigación, cada nueva evidencia incorporada busca aportar mayor claridad a un episodio que aún presenta interrogantes, mientras el informe preliminar de la autopsia se consolida como una pieza central para comprender la mecánica del accidente.

     

 

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