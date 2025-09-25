Milei se reunió con Netanyahu en la ONU y pidió por la liberación de rehenes israelíes

"Intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el Presidente.

Tras la cita, el jefe del Estado argentino recibió un premio de la organización B'nai B'rith. Posteriormente, se reunirá con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, luego de lo cual emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires luego de desplegar una intensa agenda en Nueva York.

La reunión con el FMI

Tras los primeros anuncios realizados este miércoles por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, Milei se reunió ayer con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y distintos equipos técnicos para definir los montos y mecanismos de un paquete que incluye tres puntos centrales.

“Fue una excelente reunión. Nos vamos a volver a reunir nuevamente”, dijo Georgieva a los medios, ni bien terminó el encuentro.

Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos y del Banco Mundial, y elogió lo que está haciendo el Gobierno: “es muy significativo, Argentina está yendo en la dirección correcta”, sostuvo la titular del Fondo.

“Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y el BID que fortalece el programa que tenemos con Argentina”, comentó Georgieva tras la reunión.

Scott Bessent anunció un paquete de asistencia financiera hacia el Gobierno argentino con medidas que incluirán la compra de bonos argentinos para mejorar sus paridades, la posibilidad de un préstamo directo de divisas para intervenir en el mercado cambiario y reforzar las reservas del BCRA y la negociación para un Swap de monedas, como el que está vigente con el Banco Popular de China, por unos US$ 20.000 millones.

Consultada sobre la caída de la actividad económica de la Argentina, la jefa del FMI aseguró que durante la reunión con Milei dedicaron “mucho tiempo para hablar de las reformas estructurales que van a elevar la actividad económica”.