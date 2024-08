Ariel Lijo defiende en el Senado su nominación a la Corte: "La Corte debe enfocarse en el acceso a la Justicia"

Luego de agradecer al presidente Javier Milei, por la recomendación para su postulación a la Corte Suprema, el juez se emocionó al hablar de sus padres, en el inicio de su alocución.

"Es la segunda vez que me toca venir a esta Comisión de Acuerdo, ya que la primera fue hace 20 años. Se discutía mi candidatura al Juzgado Federal de la Capital. En ese momento me acompañó mi padre, que ya no está, y mi madre, quien hoy también está acá (momento en el que se emocionó al nombrarla)”, sostuvo el magistrado.

Asinismo, dijo: "Es este el lugar donde debo dar las explicaciones y dar las respuestas que me requieran sobre mis actitudes y mis actos para el cargo al que fui nominado".

Lijo.jpg El juez Ariel Lijo recibió el apoyo de toda la Cámara Federal Penal porteña a su candidatura a la Corte Suprema. (Foto. archivo).

El encuentro forma parte del proceso de selección que está establecido en la Constitución, y se inscribe dentro de las actuaciones del expediente PE N°37/24 caratulado “solicitud de acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Ariel Oscar Lijo”, según el trámite efectuado en la cámara alta.

La Comisión de Acuerdos es presidida con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y cuenta con otros 16 integrantes.

Ariel Lijo en el Senado: qué dijo el juez federal

Durante su discurso, Lijo sostuvo: “El modelo de juez que debe guiar, que puede generar aporte, es un modelo de juez de Justicia y de Corte más proactivo”.

Al mismo tiempo, aseguró que “la función de los magistrados no se agota en resolver casos. Y la función de la Corte no se agota en la función judicial: hay otra dimensión que la Corte debe asumir. El federalismo no es una mera expresión. Es respetar la autonomía de las provincias”.

“La Corte debería trabajar esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuestas a los problemas que tienen las personas. La Corte debe enfocarse en el acceso a la Justicia, no sólo para garantizar que haya mayor facilidad para litigar. Hay una barrera cultural y social que hay que resolver. Hay una traducción de Borges de un libro de Kafka que se llama ante la ley. El campesino insiste y nunca puede entrar a la ley y eso es lo que pasa”, agregó el postulante.

Las frases más destacadas de Ariel Lijo en defensa de su candidatura a la Corte Suprema

Corte Suprema: Ariel Lijo defiende su candidatura

Desde el Senado destacaron como un acto de transparencia la posibilidad de seguir a través de internet la audiencia pública.

“Por primera vez en la historia, la ciudadanía podrá seguir paso a paso el desarrollo de selección de los candidatos a ocupar los asientos vacantes en el máximo tribunal de Justicia de la Nación”, destacó la comunicación institucional del cuerpo.

La convocatoria para la audiencia en la que se debate el visto bueno para el pliego del juez Lijo se formalizó el pasado 19 de julio, mediante una comunicación realizada por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial.

En el mismo acto administrativo quedó establecida la fecha de audiencia pública para el mismo debate correspondiente al pliego de Manuel José García Mansilla, el letrado postulado para ocupar la otra vacante en la Corte Suprema. La audiencia por García Mansilla será una semana después, el miércoles 28 de agosto.

El juez federal Ariel Lijo fue postulado por el presidente de la Nación, Javier Milei, para ocupar el lugar que dejó vacante en el máximo tribunal la jueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre de 2021. García-Mansilla, en tanto, es candidato para el puesto que dejará vacante en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para integrar la Corte Suprema.

Actualmente, la Corte Suprema está conformada por los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.