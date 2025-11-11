En vivo Radio La Red
Política
Camioneros
Moyano
Violencia gremial

Así fue la brutal batalla campal entre dos facciones de Camioneros: piñas y corridas

El conflicto escaló con una pelea entre facciones del sindicato que dirige Hugo Moyano, en medio de una causa por presuntos sobreprecios en Mar del Plata. Todo quedó grabado.

Batalla campal entre dos facciones de Camioneros: piñas

Batalla campal entre dos facciones de Camioneros: piñas, corridas y fuerte interna entre los Moyano

Un violento enfrentamiento entre dos facciones del Sindicato de Camioneros se produjo el fin de semana en el estadio del Club Argentino de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. El episodio dejó imágenes de extrema violencia, con golpes de puño, patadas y ataques a personas que ya se encontraban en el suelo.

La desgarradora carta de despedida de la hija del camionero que murió en el brutal choque de la Ruta 3
Camila, hija del conductor fallecido en el trágico choque en San Miguel del Monte, lo despidió con un mensaje que hizo llorar a todos.

Si bien no se registraron armas de fuego, la gresca generalizada se extendió durante varios minutos ante la presencia de afiliados, familias y jugadores que habían asistido al evento deportivo.

La pelea ocurrió en el marco de un torneo de fútbol amateur organizado por Jerónimo Moyano, uno de los hijos menores de Hugo Moyano, histórico líder del gremio y aún secretario general de la organización.

El hecho volvió a poner en primer plano la interna que atraviesa la conducción del sindicato, especialmente entre Hugo Moyano y su hijo mayor, Pablo Moyano, quien mantiene diferencias políticas y personales con su padre desde hace al menos dos años.

Una disputa que viene de antes

El violento episodio no es un hecho aislado. Llega en medio de un contexto atravesado por tensiones internas crecientes y denuncias cruzadas. En los últimos días, dos dirigentes cercanos a Pablo Moyano, Claudio Balazic y Paulo Villegas, fueron desplazados de sus funciones en el sindicato por una denuncia de supuestas irregularidades financieras vinculadas al manejo del hotel sindical 15 de diciembre, ubicado en Mar del Plata. La causa judicial apunta a un posible fraude estimado en unos 10 millones de dólares.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N°10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, conducida por el fiscal David Bruna. La denuncia fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo del sindicato, y uno de los hombres más cercanos a Hugo Moyano. La presentación incluye sospechas de sobreprecios en alimentos y servicios, además de cheques firmados por los directivos desplazados. Actualmente, el hotel permanece cerrado por reformas.

