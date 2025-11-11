Así fue la brutal batalla campal entre dos facciones de Camioneros: piñas y corridas

Una disputa que viene de antes

El violento episodio no es un hecho aislado. Llega en medio de un contexto atravesado por tensiones internas crecientes y denuncias cruzadas. En los últimos días, dos dirigentes cercanos a Pablo Moyano, Claudio Balazic y Paulo Villegas, fueron desplazados de sus funciones en el sindicato por una denuncia de supuestas irregularidades financieras vinculadas al manejo del hotel sindical 15 de diciembre, ubicado en Mar del Plata. La causa judicial apunta a un posible fraude estimado en unos 10 millones de dólares.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N°10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, conducida por el fiscal David Bruna. La denuncia fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo del sindicato, y uno de los hombres más cercanos a Hugo Moyano. La presentación incluye sospechas de sobreprecios en alimentos y servicios, además de cheques firmados por los directivos desplazados. Actualmente, el hotel permanece cerrado por reformas.