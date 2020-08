Asís: "El acuerdo pudo haberse firmado 3 meses antes y por menos dinero"

Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

Jorge Asís, durante su mano a mano con Luis Novaresio en Animales Sueltos, analizó el anuncio que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y aseguró que "el acuerdo pudo haberse firmado 3 meses antes y por menos dinero". De todos modos, celebró el entendimiento y afirmó que es un buen momento para "presentar los planes, si es que los tienen".

"El acuerdo es una buena, pero objetivamente pudo haberse firmado 3 meses antes y por menos dinero. Fue importante en el último tramo que la Dra casi instruyó 'arreglá y déjate de embromar'. Ahora empieza otro tramo de la historia, que viene bien para presentar los planes, si es que los tienen. El ministro (Guzmán) quizá fue el ideal para el trabajo de la deuda, no sé si lo será ideal para otro nivel desafíos. Hubo algunas chiquilinadas y mezquindades con respecto a quien se hacía dueño y responsable de acuerdo, pero la decisión fue que sea el ministro. Y quizá hubo alguna actitud hacia algunos, como por ejemplo con Sergio Massa que cometió el equívoco de, antes de iniciar una sesión, hablar con los periodistas. También fue un error menoscabar la figura de (Miguel) Galuccio, que por pedido de la Dra. hizo algunos llamados".

"Me parece que la Reforma Judicial esta mitificada y agrandada. Esa interpretación de que es para lograr la impunidad de la Dra, es en todo caso es de ella y de Macri, que puede estar en cualquier momento comprometido. Yo plantearía la inmunidad de los presidentes. Cuando está el macrismo en el poder hace lo imposible para ver si la Dra. va presa, hoy todos interpretan que es para salvarla. Ahora con todo lo que se viene del espionaje, el tema es Macri, pero él hizo una calculada acción de inteligencia, como de relanzamiento. Su labor política no es territorial, él lo construye como una celebridad y la acción política será un gran reportaje. Es una forma de operar, es un niño rico y la gente lo votó por eso. Tiene un complemento para hacer política que es la esposa y si lo atacás, lo vas a convertir en objetivo de crecimiento como hizo el macrismo con la Dra. No creo que Alberto tenga ningún interés en atacarlo o apresarlo. El problema de Macri son los grupos de poder y empresarios poderosos con agenda propia, que eventualmente apoyan a la Dra.".

"No tomo con mucho rigor el discurso del Presidente, porque nunca me vas a ver que apele a lo que dijo. Esas son palabras con excesivas urgencias de los medios de comunicación. Que me digan que la Reforma Judicial es para la impunidad de la Dra, que es porque quieren poner a miembros de la Corte, pero si hay algo que hoy funciona bien en la Argentina es la Corte; y que ese sea el problema principal de la Argentina es una locura".

"Todavía no se sabe cuál es el principal proyecto (de Alberto). Me parece que es hay una especie de vamos viendo, de resolver sobre la marcha. Fue interesante el manejo de la pandemia, pero para mí la cuarentena se tendría que haber terminado a los 60 días. Algo funcionó mal para tenernos 140 días encerrados y que no lo pudieras parar. Lo principal era la deuda y se llevó todo el otoño, pensaban terminarlo en marzo pero les coincide la cuestión de la pandemia. Que es lo que eleva el privilegio, los intereses y la expectativa en el Presidente. Me parece que están en mejores condiciones y tenés un año y medio para probar qué es lo que querés hacer".

"Las elecciones otra vez se van a decidir en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que hay gobernadores que están en todo su derecho de plantear una política nacional. En Buenos Aires, los minigobernadores no van a tener reelección y hay un sector de la política, que tiene que ver con La Cámpora, que va a aspira a lograr muchas intendencias. El peronismo no tiene un candidato todavía y no sabe cómo convivir con el único fenómeno político de este último tiempo, que se llama Sergio Berni; aunque no lo veo como representativo del Frente de Todos. También lo va a tener Juntos por el Cambio, que tiene a Vidal y a Elisa Carrió, que prepara su regreso a la política en la provincia. Además, no tengo ninguna duda que Bullrich va a ser candidata".