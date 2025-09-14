En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
ATE
Política

ATE convocó un paro nacional para este miércoles en rechazo a los vetos presidenciales

El secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, confirmó que habrá para nacional del gremio este miércoles. "Es un accionar criminal", dijo sobre el ajuste sobre la salud y la educación.

ATE convocó un paro nacional para este miércoles

ATE convocó un paro nacional para este miércoles

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional que se llevará a cabo este miércoles en rechazo a los vetos presidenciales firmados por Javier Milei contra dos normas que habían sido aprobadas por el Congreso: la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.

Leé también Docentes universitarios paran y preparan una Marcha Federal contra el veto del Gobierno a la ley de financiamiento
Docentes universitarios paran y preparan una Marcha Federal contra el veto del Gobierno a la ley de financiamiento. (Foto: archivo)

La medida se suma a un clima de creciente conflictividad sindical en un contexto de recortes presupuestarios, ajustes en el sector público y advertencias sobre el deterioro de áreas sensibles como la salud y la educación.

“Un ajuste criminal”: la denuncia de ATE contra el Gobierno

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se mostró categórico al momento de justificar la medida de fuerza. En declaraciones a la prensa, afirmó:

“No se puede ajustar sobre la salud y la educación porque es un accionar criminal. Estos recortes construyen un país donde solo quienes tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”.

El dirigente consideró que la decisión del presidente Javier Milei de vetar ambas leyes constituye un ataque directo contra los sectores más vulnerables y remarcó que el gremio no permanecerá en silencio.

“El Congreso debe rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, la agresión y la difamación del Gobierno, los estatales sabemos que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables”, dijo.

paro-hospital-garrahan.jpg

El rol del Congreso en medio del conflicto

ATE también le apuntó directamente al Poder Legislativo. Según Aguiar, la responsabilidad ahora recae en los diputados y senadores, quienes deberán definir si acompañan la decisión del Ejecutivo o si hacen valer las leyes que ya habían sido votadas.

“Tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional. No podemos aceptar que el Ejecutivo se maneje con un autoritarismo creciente y desconozca normas emanadas del Congreso”, insistió el sindicalista.

Este planteo anticipa que el paro no será solo una medida de protesta gremial, sino también una forma de presión política hacia los legisladores.

paro miercoles

Qué decía la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica

La primera de las normas vetadas por Milei era la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, que había sido votada con amplio consenso en el Congreso.

El texto incluía medidas clave para sostener el funcionamiento del sistema público:

  • Recomposición salarial para médicos, enfermeros y personal sanitario.

  • Exención del Impuesto a las Ganancias para horas extras, guardias y tareas adicionales del sector.

  • Refuerzo presupuestario para hospitales pediátricos, entre ellos el Hospital Garrahan.

  • Continuidad del sistema de residencias para garantizar la formación de nuevos profesionales de la salud.

El veto presidencial dejó sin efecto estos puntos, lo que desató un fuerte rechazo no solo de los gremios, sino también de asociaciones médicas, trabajadores hospitalarios y pacientes.

Ley de Financiamiento Universitario: el otro eje del conflicto

La segunda norma anulada por Milei fue la Ley de Financiamiento Universitario, que tenía como objetivo dar previsibilidad a las casas de estudio en un contexto de inflación creciente.

Entre sus principales artículos, establecía:

  • Un aumento del presupuesto universitario de acuerdo con la inflación acumulada en los últimos dos años.

  • Actualizaciones bimestrales automáticas según el índice de precios.

  • Una recomposición salarial para docentes universitarios en base al IPC.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ATE
Notas relacionadas
El Gobierno pone a Caputo como "garante" ante los gobernadores tras el veto a los ATN
Gobernadores de Provincias Unidas reclamaron al Gobierno por el veto a los ATN: "Necesitamos una macroeconomía con la gente adentro"
Coimas en la ANDIS: Spagnuolo, acorralado y sin opciones, define si se presenta como arrepentido

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar