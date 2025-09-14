El alentador mensaje de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina: "La luz que envían está llegando"

daniela celis historia 1

Qué actitud tomó Romina Uhrig al enterarse del accidente de Thiago Medina

La situación médica de Thiago Medina, exintegrante del reality Gran Hermano, continúa siendo crítica luego del violento accidente en moto que sufrió el viernes por la noche en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El impacto obligó a su inmediata hospitalización y a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

La noticia generó una fuerte reacción entre sus excompañeros del programa de Telefe, quienes rápidamente se volcaron a las redes sociales para pedir oraciones y enviar fuerzas al joven de 22 años en este difícil momento.

En diálogo con TN Show, Ariel Ansaldo reveló que Romina Uhrig fue la primera en recibir la noticia del accidente. “A la primera que le avisaron fue a Romi, apenas ocurrió el accidente”, comentó “Big Ari”, visiblemente conmovido.

Al conocer lo sucedido, la exdiputada tomó cartas en el asunto y se movilizó para ayudar a Thiago: “Romi empezó a hacer gestiones, a hacer llamados a toda la gente conocida. Sé que llamó a un ministro de salud y demás para ocuparse”.

Ariel también destacó la preocupación que generó el accidente en los distintos espacios donde Thiago trabajó en televisión: “Sé que toda la gente de todos los trabajos que tuvo Thiago en la tele estuvo superpreocupados y ocupándose cada uno de lo que podía”.