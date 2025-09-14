Qué dijo Thiago Medina en el lugar del accidente: el testigo reveló su súplica

También mencionó que, ante la falta de luz, utilizaron las linternas de sus teléfonos para poder ver y advertir a los autos que se acercaban. “Donde venía este muchacho, Thiago, hay una curva, doblás y no se ve adelante. Si venís rápido, no ves lo que hay adelante”, explicó.

Más adelante, comentó que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en llegar al lugar. Durante ese tiempo, Thiago se encontraba en estado de shock. "Estuvo en shock y decía: '¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá?' Después él se quería incorporar, pero evidentemente tenía lesiones internas porque se dio vuelta para el costado y empezó a perder sangre por la boca", relató el testigo. "Nos dijo: 'No me quiero morir'", agregó.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Este domingo el programa Infama (América TV) compartió nueva información sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes.

La periodista Pilar Smith fue quien presentó el último parte médico en el ciclo conducido por Marcela Tauro. Según detalló, el cuadro de Thiago sigue siendo "delicado", y explicó lo que indica el informe médico más reciente: "Aseguran que sigue en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer. Igualmente sigue en estado crítico".

Además, Smith sumó datos desde el entorno cercano del joven: "Yo hablé con Alfa hace un rato, quien estaba hablando con gente cercana del entorno de Thiago, me dijo que hay preocupación, obviamente".

Por su parte, el cronista Oliver Quiroz aportó detalles sobre la postura de la familia frente a la situación: "Los familiares no quieren hablar. Camila, su hermana, elige el silencio, no quiere hacer de todo esto un show mediático. Y están pidiendo cadenas de oración".