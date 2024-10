Atentado contra CFK: la metáfora de Milei sobre el "cajón con Cristina adentro" se metió en el juicio

Por mayoría, los jueces Sabrina Namer e Ignacio Fornari hicieron lugar al pedido de ampliación de la acusación de la fiscal Gabriela Baigún, aunque advirtieron que la decisión no implica una valoración de la prueba producida hasta ahora, ni un anticipo de opinión sobre si se produjo o no esa agravante.

“No corresponde que el Tribunal determine en esta instancia, por riesgo de adelantar posición sobre el hecho, la prueba y su eventual encuadre típico; si jurídicamente resulta ajustado a derecho aplicar la calificante al caso de todos los imputados -o a alguno de ellos- y si los elementos probatorios hasta ahora producidos en el debate, tienen la robustez necesaria para atribuir a los imputados la nueva agravante por la que las acusadoras pretenden ampliar la acusación”, sostuvo la resolución.

Tres semanas atrás, la fiscal Baigún pidió que se incorpore la agravante, pero el miércoles pasado, en una audiencia que terminó en escándalo, las defensas de los tres acusados se opusieron. Los defensores Fernanda López Puleio –de Fernando Sabag Montiel-; Gastón Marano –por el jefe de los vendedores de algodón de azúcar “los copitos”, Gabriel Carrizo- y Alejandro Cipolla, quien asiste a Brenda Uliarte, consideraron que a Cristina Kirchner no la atacaron por ser mujer y que el intento de asesinato podía haber sido cometido de la misma manera si se tratase de un hombre.

El tribunal oral señaló que “en esta etapa solamente cabe expedirse sobre la concurrencia de los requisitos formales establecidos por la ley, que no son otros que la aparición en el juicio de circunstancias que justifiquen la pretensión de traer a consideración del Tribunal y de las partes, la posibilidad de reflotar una calificación legal dejada de lado en la instancia anterior”.

Los jueces le pidieron a la fiscalía y a la querella que “para la próxima audiencia definan la descripción final del hecho que el Tribunal deberá hacer saber a los imputados a partir de la nueva circunstancia agravante por la cual se les ha admitido la ampliación de la acusación”.

La reprimenda a la fiscal

El tribunal reprendió además a la fiscal Baigún sobre su comportamiento en las audiencias y le advirtió que podría sancionarla de persistir en su conducta.

“Se la exhorta a abstenerse de actitudes provocativas o contrarias al orden y decoro debidos, como así también al respeto que merecen las restantes partes y el Tribunal, bajo apercibimiento de proceder, en caso de nuevos comportamientos improcedentes y en salvaguarda de la función judicial, al régimen sancionatorio”.

Los jueces, además, refutaron las razones por las que Baigún reaccionó airadamente cuando sobre el final de la audiencia de la semana pasada la presidenta del tribunal, Sabrina Namer, le negó un pedido de réplica a los alegatos de los abogados defensores. “Las alegaciones y críticas de las defensas en relación a lo sostenido por la fiscalía, de ningún modo han significado una falta de respeto o agravio personal hacia la Dra. Gabriela Baigún; circunstancia que no hubiese sido permitida por este Tribunal”.

La salud mental de Uliarte

Cristina Kirchner: liberaron a Agustina Díaz y tildó a Brenda Uliarte de "delirante".webp Cristina Kirchner: liberaron a Agustina Díaz y tildó a Brenda Uliarte de "delirante" (Foto: NA).

Al final de la audiencia de la semana pasada, la imputada Uliarte agredió físicamente al abogado Marano. Hoy, el tribunal le advirtió que “no admitirá nuevos disturbios o perturbaciones al orden como los que generó el pasado 16 de octubre, bajo apercibimiento de ser expulsada de la sala de debate, aplicarse a su respecto el régimen sancionatorio legalmente previsto y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 371 del código adjetivo (“inmediata detención del presunto culpable; éste será puesto a disposición del juez competente a quien se le remitirá aquélla y las copias o los antecedentes necesarios para la investigación”), en caso de que su comportamiento llegare a configurar un ilícito de acción pública”.

Además, el tribunal le encomendó al Servicio Penitenciario Federal “que proceda a reforzar su atención y control en la audiencia para evitar situaciones como las ocurridas con la interna Uliarte que pudieron poner en riesgo la seguridad de los intervinientes en el debate”.

Ante ese escenario, el defensor de Uliarte Alejandro Cipolla, pidió “un amplio informe psiquiátrico” sobre su clienta porque su clienta “no comprende la situación que está”. En ese contexto, subrayó que se produjo una “incapacidad sobreviniente" por la que podría ser excluida del juicio.

“Uliarte no llega a comprender bien cuáles son las funciones y qué se está juzgando acá. No entendió que Marano no tiene intereses contrapuestos e incluso ante preguntas sencillas, como fecha de cumpleaños, si sabe dónde vivía antes, no lo puede responder. (…) Se dan todas las causales para que el Cuerpo Médico Forense realice un amplio informe. No se está tratando si está orientada en tiempo y espacio sino si entiende o directamente si tiene la capacidad de ser juzgada”, resaltó Cipolla.

El abogado hizo alusión a las “autoflagelaciones que se estuvo realizando” y “la gran cantidad de medicamentos que se le brindan” en la cárcel, sin conocerse “la patología que padece”. Por ese estado de la salud mental de Uliarte, su defensor alertó que “las partes ya están en peligro” de una nueva agresión como la que sufrió Marano la semana pasada. “Otro incidente que puede provocar algún daño, porque no entiende lo que sucede”.

El Tribunal quedó en analizar la propuesta y responder probablemente en la próxima audiencia.

Constancia de la violencia

Sobre el final de la audiencia, uno de los abogados que representan a Cristina Kirchner, José Ubeira, pidió la palabra para dejar constancia de la “violencia” ejercida por el presidente Milei contra su antecesora lejana, a raíz de sus expresiones en las que habló del “morbo” que le genera “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

“Para emparejar las cosas, después sostuvo que era una metáfora”, evaluó Ubeira.

“Nuestra mandante es una persona que sigue siendo hoy políticamente relevante y sobre la que tenemos dentro de esta sala de audiencias el deber de exponer cualquier cuestión que afecte su seguridad personal”.

Ubeira recordó “las actividades previas que degeneraron y devinieron en esto que se está ventilando acá. Esa violencia no ha cesado sino que se ha generado una situación aún más grave por la persona que ha emitido esa acción, que es el actual presidente de la República.

“El presidente es el que está a cargo de la seguridad de todos los habitantes de la Nación. De él depende el ministerio de Seguridad, la Policía Federal, los organismos de custodia que tiene nuestra cliente. Una afirmación de este tipo excede cualquier ámbito de metáforas”.

El abogado reconoció que el tribunal oral no tiene margen de maniobra para hacer nada respecto de esa situación. “Lo único que podemos hacer saber, más allá de las acciones personales que podamos llegar a tomar, es que en este juicio se ventila un hecho de violencia que se desencadenó por una serie de acciones políticas que se desarrollaron en el ámbito público. Y ahora el que las encabeza es el presidente de la República”.

“Queremos que quede constancia en el registro de este debate que la vida de mi cliente y la de sus allegados y los militantes están sujetas a esta violencia que se genera desde el máximo responsable de la primera magistratura de este país”, remató.