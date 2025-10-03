En vivo Radio La Red
Axel Kicillof se refirió a la denuncia contra Espert: "Tiene que dar explicaciones verosímiles"

El gobernador bonaerense reclamó que el candidato de La Libertad Avanza aclare su relación con Federico “Fred” Machado. “Si hubo dinero narco en la campaña, sería gravísimo”, advirtió.

Axel Kicillof se refirió a la denuncia contra Espert. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se pronunció este viernes sobre la denuncia contra José Luis Espert, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, por su presunto vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero. “Si hubo dinero narco en la campaña, sería gravísimo”, advirtió el mandatario bonaerense.

La transferencia de Fran Machado que complica al diputado José Luis Espert. (Foto: A24.com)

En una entrevista con Canal 8 Stream, donde compartió mesa con Jorge Taiana, candidato a diputado de Fuerza Patria, Kicillof reclamó: “Tiene que dar explicaciones verosímiles y plausibles, que den cuenta de que no hubo dinero narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”.

El mandatario provincial aseguró que intenta ser “prudente” en sus opiniones para no alentar juicios mediáticos: “No quiero que haya sentencias televisivas hasta que no se sepa la verdad del caso. A mí ellos no me dan ese tratamiento: se la pasan todo el tiempo revoleando acusaciones contra nosotros”, señaló.

Kicillof explicó que lo nuevo en la causa es que “apareció en un juzgado norteamericano una transacción oficial en la contabilidad de una persona presa por narcotráfico —Debra Mercer-Erwin, socia de Machado— donde figura José Luis Espert”.

Un posible financiamiento narco

El gobernador advirtió: “Ojalá hubiera explicaciones, porque sino estamos ante un caso muy grave de financiamiento de gente del narcotráfico a una campaña electoral y un candidato”.

Agregó que la situación no le genera satisfacción: “No nos da regocijo que el principal candidato de la oposición en la provincia de Buenos Aires tenga vínculos con el narcotráfico. Eso habla de una degradación de la fuerza política que se opone a nosotros y que forma parte del Gobierno”, sostuvo.

Por último, Kicillof concluyó: “Es de una gravedad enorme, espero que den una explicación plausible, porque todavía no la escuchamos”.

José Luis Espert dio explicaciones en un video

A raíz de las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado —detenido y acusado de narcotráfico—, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, difundió un video en el que buscó aclarar su situación “de frente y con total sinceridad”.

En una larga exposición, el economista reconoció haber sido “ingenuo”, aunque rechazó de plano cualquier acusación de delito. También detalló su versión sobre cómo recibió los 200.000 dólares que están bajo la lupa.

image (28)
Jos&eacute; Luis Espert, difundi&oacute; un video en el que busc&oacute; aclarar su situaci&oacute;n.&nbsp;

José Luis Espert, difundió un video en el que buscó aclarar su situación.

Según Espert, todo se trata de una “campaña suciaimpulsada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois. Aclaró que su único vínculo con Machado fue estrictamente profesional, una vez terminada la campaña presidencial de 2019, cuando lo contrató como consultor económico.

En enero de 2020 firmé un contrato con la empresa y comencé a trabajar. A principios de febrero, con las elecciones ya terminadas y dedicado de lleno a mi actividad privada, recibí un adelanto en virtud de ese acuerdo”, señaló.

El diputado recordó que recién en abril de 2021 se enteró, a través de la prensa, de la orden de captura internacional contra Machado. “Entré en pánico. Nunca pensé que algo así podía sucederme”, confesó.

