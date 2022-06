Boleta Única Papel: fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición tras la media sanción en Diputados

"Faltó tiempo de comisión y por eso tuvieron que seguir trabajando y modificando el texto porque estaba mal. La Boleta Única le interesaba poco a la oposición. Le importa conformar una mayoría mínima que permita decir que ´acá estamos, somos mayoría en la Cámara de Diputados´. Lo que importó fue el gesto político y, entre comillas, una derrota parlamentaria al oficialismo", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

boleta-unica-debate.jpg

Fuerte crítica del Frente de Todos

En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, hizo hincapié en que el proyecto "no tiene nada que ver con la transparencia" y, en ese sentido, consideró que ese instrumento electoral "esconde a los candidatos".

En diálogo con los periodistas acreditados de la Casa de Gobierno, el exministro de Defensa y exjefe de la bancada de Diputados en la Cámara baja explicó que "en la lista sábana uno ve la cantidad de candidatos o sea que no tiene absolutamente nada que ver" y además "no es más cómodo y no es más barato".

"Se gasta mucho más plata en las campañas electorales porque la realidad es que como cada una de las categorías funcionan en forma independiente, cada categoría tiene que hacer su propia campaña", amplió el titular de la AFI, quien agregó que de esa forma se "favorece al candidato más conocido y no al mejor candidato".

"El proyecto que tuvo prácticamente un debate nulo en las comisiones, cuando tocaba el turno de tener el debate entre los diputados y las diputadas, pasaron inmediatamente a la firma del dictamen”, advirtió por su parte la diputada del FdT, Mónica Litza.

German-Martinez-diputado-Santa FE.jpg

También la legisladora Agustina Propato consideró que la oposición aprobó el proyecto de Boleta Única de Papel para "hacer una demostración de fuerza” y sostuvo que Juntos por el Cambio "obligó a toda la Cámara baja a dar un tratamiento expedito a la iniciativa".

La defensa de Santilli

Diego Santilli, diputado Juntos por el Cambio ( JxC), celebró la media sanción que tuvo en la Cámara baja el proyecto de ley para establecer el sistema de votación con boleta única de papel a nivel nacional y dijo que hay que preguntarse porqué Argentina “es uno de los 16 países del mundo que no tiene este sistema”.

“En Latinoamérica, sólo Argentina y Uruguay mantienen el sistema de votación con una boleta diferenciada por cada partido político", graficó en CNN Radio.

Diego Santilli.jpg Diego Santilli, candidato a diputado por Juntos para la provincia de Buenos Aires.

Ante los cuestionamientos, el legislador de JxC reconoció que en el distrito donde se votan muchas categorías “la boleta (única) puede llegar a ser grande, pero no llega a tener un metro cuadrado, mientras que hoy en la provincia de Buenos Aires para desplegar todas las boletas necesitás una mesa de diez metros”.

Santilli también señaló que con la iniciativa “se va terminar con esto de que te sacan dos, tres, cinco puntos con la trampa”, y consideró asimismo que con el actual sistema de votación “se perjudican los partidos chicos”.