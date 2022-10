Cambios en el gabinete: las salidas de Moroni y Zabaleta profundizan la caída del albertismo en el Frente de Todos

Ahora, la salida de Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades por el desalojo de los mapuches en Villa Mascardi precipitó la “caída” de la que acaso fuera la última línea de resistencia del albertismo: Moroni y Zabaleta, dos laderos del mandatario.

Independientemente de los nombres de los reemplazantes, lo que queda claro es que los funcionarios albertistas son la primera línea de fusibles ante cualquier eventual crisis.

Gomez-Alcorta.jpg Gómez Alcorta y la salida que precipitó todo. (Foto: Telam).

El primero venía cuestionado desde hacía largos meses por La Cámpora y el kirchnerismo, pero era defendido por la CGT cada vez que los sindicalistas tenían oportunidad. Sin embargo, el conflicto del neumático, que se extendió por casi 5 meses y amenazó con paralizar el país, jugó a favor de los intereses del núcleo duro cristinista, que en boca de Andrés “Cuervo” Larroque salió a hablar de un “déficit de gestión”.

El caso de Zabaleta no era menos complejo: mariscal de Alberto, era resistido por La Cámpora tanto en lo global -la gestión- como en lo particular a raíz de la pulseada en Hurlingham, el distrito del que el ministro saliente tuvo que tomarse licencia como intendente y donde quedó a cargo del municipio un dirigente camporista.

De hecho, el año pasado, Zabaleta amagó con enfrentar a La Cámpora en las PASO con una lista propia, hasta que a último momento primó el acuerdo y se selló la unidad. A punto de empezar el año electoral, Zabaleta considera ahora que debe volver a hacer pie en el territorio que le es propio.

Pero la historia de la caída de los ministros albertistas es larga y no empezó ahora. Aquí un breve repaso:

María Eugenia Bielsa

María Eugenia Bielsa.

Referente del peronismo de Santa Fe, había sido designada como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Crítica del kirchnerismo, su presencia en el gabinete era una concesión al peronismo clásico. Pero su gestión nunca despegó y, en noviembre de 2020, se convirtió en la primera ministra en dejar la gestión. Fue reemplazada por un kirchnerista de paladar negro: Jorge Ferraresi, por entonces intendente de Avellaneda.

Ginés González García

Ginés González García, ministro de Salud. (Foto: NA)

Otro amigo personal del Presidente, con quien compartió gabinete en tiempos de Néstor Kirchner. El escándalo por los vacunados VIP en plena pandemia lo eyectó del Ministerio de Salud en febrero de 2021. Fue sucedido por la segunda a su cargo, Carla Vizzotti, cercana al kirchnerismo y con la que Ginés nunca había tenido buena relación.

Claudia Losardo

Marcela Losardo Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Argentina

Amiga personal del Presidente, con quien compartió estudio jurídico, a poco de andar en el Ministerio de Justicia se convirtió en el blanco permanente del kirchnerismo por una supuesta displicencia en la puja con el Poder Judicial. En marzo de 2021 se anunció su salida del Gobierno -con rumbo a la Embajada argentina ante la Unesco- y su reemplazo por otro de los duros: Martín Soria.

Sabina Frederic

sabina frederic.jpg

Una antropóloga que nunca fue muy aceptada en la silla caliente del Ministerio de Seguridad, la cartera a cargo de las cuatro fuerzas de seguridad federales. Su par bonaerense, Sergio Berni, la hacía blanco permanente de sus críticas con aval de la vicepresidenta.

En septiembre de 2021, y aún sin involucrarse en la interna del Frente de Todos, Frederic se convirtió en una de las damnificadas del cambio de gabinete post derrota electoral en las PASO. La reemplazó Aníbal Fernández, que venía de ser panelista los domingos por la noche en el canal C5N y se convirtió en un permanente defensor de Alberto en los medios. Y Frederic fue a Cascos Blancos.

Santiago Cafiero

Misa por la paz - Santiago Cafiero - Télam.JPG

En ese mismo movimiento de piezas post derrota el Presidente perdió a su colaborador más cercano, Santiago Cafiero, que dejó la Jefatura de Gabinete para pasar de todos modos a ser canciller, desplazando en ese camino a Felipe Solá, quien por su parte se enteró del cambio en medio de un vuelo.

Cafiero fue sucedido en su cargo por el gobernador tucumano Juan Manzur, que era por quien había pedido Cristina en una de sus cartas públicas.

Matías Kulfas

La última entrevista de Matías Kulfas como ministro en la que cargó contra "gente cercana" a Cristina Kirchner La última entrevista de Matías Kulfas como ministro en la que cargó contra "gente cercana" a Cristina Kirchner

El ministro de Desarrollo Productivo “cayó” en junio pasado por la interna desatada en el Gobierno a partir de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra por cuya lentitud Cristina había reclamado en una de sus intervenciones.

Como exponente del riñón albertista, Kulfas había osado rebatir los argumentos de la vice a través de un off difundido por chat a periodistas. El kirchnerismo -y la propia Cristina- difundieron ese contenido -que era reservado- y al Presidente no le quedó otra opción que pedirle la renuncia. El kirchnerismo estuvo cerca de fulminar, así, la práctica necesaria del off the record.

Kulfas fue reemplazado, primero, por Daniel Scioli, y, después, por Sergio Massa, que quedó al frente de un súper Ministerio de Economía unificado.

Martín Guzmán

martín guzman.jpg

Harto de las críticas de Cristina, Máximo Kirchner y La Cámpora, el ministro de Economía dio el portazo en julio, en medio de la puesta en marcha de las metas del acuerdo con el FMI que él mismo había negociado. Se cansó y renunció por Twitter en el mismo momento en que Cristina hablaba en Avellaneda. El Presidente perdió, así, a su principal sostén, el alfil que era su dique de contención ante el avance kirchnerista.

El ministro fue reemplazado por Silvina Batakis, quien duró sólo 24 días hasta la llegada de Massa.

Gustavo Béliz

Gustavo Beliz nueva.jpg

Otro amigo personal del Presidente que se fue en julio con motivo del desembarco de Massa como ministro plenipotenciario. A cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y del Consejo Económico y Social, Béliz renunció para despejarle el camino a Massa en su nueva gestión. Fue reemplazado por Mercedes Marcó del Pont, que a su vez venía de la AFIP. Al organismo tributario llegó, como parte de ese acuerdo, el cristinista Carlos Castagneto.