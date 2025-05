Caputo promete "blindar con una ley" a los ahorristas que usen dólares bajo el colchón

A24.com también lo consultó sobre cómo hará el Ejecutivo para convencer a esos ahorristas de que vuelvan a confiar en los bancos, teniendo en cuenta los antecedentes de 2001 y 2002, cuando los depósitos en dólares de miles de argentinos fueron incautados. Y del mismo modo, qué va a plantear en las reformas de la ley penal tributaria que enviará al Congreso.

“La forma más directa es votando bien en las próximas elecciones legislativas”, bromeó Caputo, para después agregar que más allá de esa cuestión, “estamos acá con el titular de ARCA y del Banco Central, garantizándoles que nuestro objetivo es devolverle la libertad a la gente”.

“¿Qué pasa si viene una administración futura, como ya sucedió, a dar vuelta las cosas que hizo la administración pasada? Bueno, para eso es la ley que vamos a estar mandando: para blindar a los ciudadanos ante eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente empezar a perseguir, revisando el pasado de gente que se adhirió a un sistema que se está implementando”, señaló el ministro.

Sin embargo, desde el Gobierno admitieron que el nuevo “Regimen de Reparación Histórica de los Ahorros Argentinos”, como lo dio a llamar este jueves en conferencia conjunta el ministro Caputo, con el vocero presidencial, Manuel Adorni y los titulares de la Agencia de Recaudación y Aduanas (ARCA), juan José Paso y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entrará en vigencia por decreto, a partir del 1 de junio, con la puesta en marcha de las nuevas desregulaciones y umbrales a partir de los cuales el Estado dejará de pedir controles del consumo y de los depósitos y movimientos bancarios de todos los ciudadanos.

Para evitar que futuros gobiernos retomen esos controles, dijo Caputo, enviará, sin fecha prevista, la nueva ley penal tributaria.

El Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos será así, según admitió el gobierno “en 2 etapas”.

En las próximas horas el presidente Javier Milei firmará el decreto que establecerá las desregulaciones de ARCA y el BCRA que sube los umbrales para que los consumidores dejen de presentar declaraciones juradas al usar dólares en compras y depósitos bancarios, mientras que la Unidad de información Financiera (UFI) que investiga la posibilidad de delitos en el origen del dinero, “adecuará sus normas al nuevo esquema”.

Caputo explicó que, además, “hay una medida adicional, que es el sistema del Impuesto a las Ganancias simplificado, que es opcional, uno puede adherirse o no”.

El ministro admitió que el éxito de la medida dependerá de la capacidad de generar confianza de los ahorristas en el Gobierno, y que “ese es un proceso, que van a promover: Para que la gente pueda confiar en nosotros, nosotros tenemos que demostrar que confiamos en la gente, y la vamos a dejar de perseguir desde el Estado”.

Y que en ese proceso “va a ser importante para, más adelante, poder pasar esta ley que blinde a los que saquen del colchón o cajas de seguridad sus dólares en negro, sin temor a ser perseguidos a pagar impuestos o con sanciones.

Caputo negó que las medidas se traten de un nuevo “blanqueo” y dijo que se trata de algo “más profundo, de un cambio de régimen” en el que el gobierno dará más libertad a los ciudadanos para usar su dinero, y en eso se centra la suba de los umbrales a partir de los cuales ARCA empezará a investigar.

El ministro aclaró a A24.com la aprobación o no del Congreso a las modificaciones a la ley penal tributaria, "no condicionan el sistema" que arrancará a partir de la publicación del decreto de Milei, sino que “lo que está condicionado es un blindaje para situaciones futuras”.

Por su parte, el titular de ARCA aclaró para llevar tranquilidad a los ahorristas, es que “un dato de fondo es no hay filtración de datos que no tengo, por eso es importante la desregulación que saldrá por decreto, que sube los umbrales a partir de los cuales el gobierno no pedirá declaraciones juradas e información a supermercados, inmobiliarias, bancos, o comercios, sobre el consumo con tarjetas de créditos, débitos y billeteras virtuales, como tampoco del aumento del patrimonio personal.

“Partimos de la base de que hay mucha gente que le gustaría disponer más de sus ahorros y no lo hace porque tiene miedo de que lo persigan, de dejar los dedos marcados y mañana lo vengan a buscar. Creemos hay un consumo reprimido por temor a que los reporten. Este sistema lo vamos a reforzar vía ley, como dice el Presidente, no sabemos si va a tener éxito o no, por eso tenemos que movernos dentro de la cancha”, reconoció Caputo.

En ese marco, el ministro de Economía dijo que la medida apunta fundamentalmente a los más de 370.000 millones de dólares que habría atesorados en cajas de seguridad o bajo el colchón de los argentinos, y dijo que esperan que adhieran muchos pequeños ahorristas y Pymes que están dispuestas a invertir, pero que quieren pagar menos impuestos”, en lo que el gobierno prometió debería generar un “círculo virtuoso” de la economía con mayor blanqueo de la actividad informal, que llevará a la baja de impuestos, mayor inversión, empleo y competitividad.