Javier Milei le puso fecha a las sesiones extraordinarias: esta noche firma el decreto de convocatoria
El Presidente firmará el decreto de convocatoria a extraordinarias en las próximas horas. La prioridad del temario son los proyectos de Presupuesto 2026 y reforma laboral. Adorni, Santilli, Bullrich y Martín Menem negocian contrarreloj el apoyo de aliados.
Javier Milei define el llamado a sesiones extraordinarias (Foto: Reuters).
El presidente Javier Milei convocará para el próximo 11 de diciembre la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso. El objetivo es que el Senado primero y Diputados después empiecen a debatir la semana próxima en comisiones los proyectos de Presupuesto 2026 y de reforma laboral, entre otras de las iniciativas que Milei incluirá en el temario.
Fuentes de Balcarce 50 confirmaron a A24.com que el Presidente tiene previsto firmar este mismo jueves el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que se publica este viernes en el Boletín Oficial.
El anuncio contiene el envío de los proyectos de Presupuesto y reformas laboral y tributaria, entre los temas que el gobierno le asignó máxima prioridad para empezar a tratar antes de que termine el año.
La fecha de convocatoria, según supo este medio, se terminó de definir entre Milei y la mesa chica del Gabinete y será anunciado en una reunión previa con los distintos jefes de bloques aliados del Senado y de Diputados.
Sin embargo, en la Casa Rosada seguía la incertidumbre hasta último momento sobre la fecha y la modalidad del anuncio y no se descartaba que el Presidente aproveche el próximo miércoles 10 de diciembre, cuando se cumplan los dos primeros años de mandato, para hacer un balance de gestión e incluir el llamado a extraordinarias en un mensaje por cadena nacional.
Según decidieron en la Casa Rosada, las dos principales iniciativas (Presupuesto y Reforma Laboral) ingresarán por el Senado, y el objetivo inicial es que un día después de que asuman en sus bancas los nuevos legisladores, el 11 de diciembre, empiecen los debates de los proyectos en comisiones.
En esa tarea específica se encuentra el Ejecutivo, según confirmó este jueves la exministra y actual senadora Patricia Bullrich, quien anticipó que convocará a una reunión a los jefes de bloques de la oposición dialoguista en el Senado. Ahí mismo intentará tejer consensos y empezar a debatir los proyectos, incluso antes de que ingresen formalmente al Congreso.
La misma tarea le encomendó la mesa política de la Casa Rosada al reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Adorni y Santilli negocian con gobernadores: la cumbre con Jorge Macri
En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, recibieron al jefe de Gobierno porteño y referente del PRO, Jorge Macri, para negociar el apoyo de sus legisladores a los proyectos de Milei en el Congreso.
Durante una hora exacta de reunión, Macri agradeció el apoyo de LLA a la aprobación del Presupuesto de la Ciudad y le planteó al gobierno nacional que "incluya en el proyecto de Presupuesto nacional 2026 los fondos semanales" para restituir la quita de coparticipación que había sufrido la Ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández.
Macri también reclamó la liberación de fondos de Nación para retomar obras públicas paralizadas en la Ciudad.
Tal como había adelantado A24.com, el Gobierno, con el ministro Luis Caputo a la cabeza, deberá redefinir las partidas de coparticipación para incluir en el proyecto el Presupuesto 2026 lo que reclaman la mayoría de los gobernadores, a cambio de apoyar el proyecto de la Casa Rosada.