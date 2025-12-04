Javier Milei le puso fecha a las sesiones extraordinarias: esta noche firma el decreto de convocatoria

Sin embargo, en la Casa Rosada seguía la incertidumbre hasta último momento sobre la fecha y la modalidad del anuncio y no se descartaba que el Presidente aproveche el próximo miércoles 10 de diciembre, cuando se cumplan los dos primeros años de mandato, para hacer un balance de gestión e incluir el llamado a extraordinarias en un mensaje por cadena nacional.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron la foto con el bloque de senadores de LLA, luego de la jura y en medio de un primer cruce entre Bullrich y Villarruel. Foto LLA.

Según decidieron en la Casa Rosada, las dos principales iniciativas (Presupuesto y Reforma Laboral) ingresarán por el Senado, y el objetivo inicial es que un día después de que asuman en sus bancas los nuevos legisladores, el 11 de diciembre, empiecen los debates de los proyectos en comisiones.

En esa tarea específica se encuentra el Ejecutivo, según confirmó este jueves la exministra y actual senadora Patricia Bullrich, quien anticipó que convocará a una reunión a los jefes de bloques de la oposición dialoguista en el Senado. Ahí mismo intentará tejer consensos y empezar a debatir los proyectos, incluso antes de que ingresen formalmente al Congreso.

La misma tarea le encomendó la mesa política de la Casa Rosada al reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Adorni y Santilli negocian con gobernadores: la cumbre con Jorge Macri

Manuel Adorni, Diego Santilli y Jorge Macri, se reunieron en Casa Rosada. Foto Presidencia

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, recibieron al jefe de Gobierno porteño y referente del PRO, Jorge Macri, para negociar el apoyo de sus legisladores a los proyectos de Milei en el Congreso.

Durante una hora exacta de reunión, Macri agradeció el apoyo de LLA a la aprobación del Presupuesto de la Ciudad y le planteó al gobierno nacional que "incluya en el proyecto de Presupuesto nacional 2026 los fondos semanales" para restituir la quita de coparticipación que había sufrido la Ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández.

Manuel Adorni, Diego Santilli y Pilar Ramírez recibieron en Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri en medio de las negociaciones por el Presupuesto y las reformas de Milei. Foto Casa Rosada

Macri también reclamó la liberación de fondos de Nación para retomar obras públicas paralizadas en la Ciudad.

Tal como había adelantado A24.com, el Gobierno, con el ministro Luis Caputo a la cabeza, deberá redefinir las partidas de coparticipación para incluir en el proyecto el Presupuesto 2026 lo que reclaman la mayoría de los gobernadores, a cambio de apoyar el proyecto de la Casa Rosada.