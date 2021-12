Reclamos cruzados con Milagro Sala: ¿qué pasó entre el Gobierno y la líder de la Tupac Amaru?

De las 15 causas judiciales que Milagro tuvo en su contra, en 4 fue absuelta o sobreseída (Causa Bombachas, Balacera de Azopardo, Lucas Arias y Secuestro bebé) y en 3 fue condenada (Causa Acampe, Pibes Villeros y Huevazos). Por otro lado, hay 8 que continúan en proceso en los tribunales de Jujuy: 2 están elevadas a juicio (Acampe 1 y Amenzas en Penal), en 2 está imputada (Asociación Ilícita y Lavado de Activos), 1 está en investigación (Fellner) y 3 están en suspenso (Amenazas 1, 2 y 3).

Cuáles son las causas principales que involucran a Milagro Sala

"Pibes villeros": Se trata de la causa judicial más compleja que la líder de la Tupac Amaru enfrenta en la actualidad. Son dos causas unificadas en una. En la segunda, ya fue condenada a 13 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, acusada de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos que el Estado le había girado a su organización para realizar un plan de viviendas que nunca llegó a terminarse.

Esta causa mencionada anteriormente se engloba en la llamada "Megacausa", que investiga un desfalco por 700 millones de pesos entre 2011 y 2015. La defensa alegó "carencia de validez" de las pruebas contra Sala, dado que la fiscalía presentó documentos fotocopiados para acusarla.

Las causas en las que fue sobreseída Milagro Sala

Por otro lado, Sala fue sobreseída de varias causas, por acusaciones con fundamentos poco claros y comprobables. Estas causas contemplan: una acción por amenazas contra una comisaría, lesiones graves contra el dirigente de la CCC, Lucas Arias, en 2006. Un acampe en enero de 2016, por supuesta toma de la Plaza Central de San Salvador de Jujuy y una acusación por coautoría de homicidio agravado, en grado de tentativa, en la "Balacera de Azopardo", una protesta en 2007. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron "5 años de detención arbitraria y criminalización de la protesta social" de la dirigente.

Los reclamos de Milagro Sala al Gobierno

La líder de la Tupac Amarú, Milagro Sala, apuntó al Gobierno y al Frente de Todos y dijo que se sintió "muy abandonada" en el último año y medio. Además le pidió a Alberto Fernández que tome una decisión política "fuerte" sobre los presos políticos y advirtió que la gestión de Gerardo Morales en Jujuy está "esperando para darse vuelta contra la Nación."

Sala recordó que en la última etapa de la campaña electoral de cara a las legislativas "no hubo ni un candidato que haya hablado de los presos políticos en el país", y lamentó que el tema hubiera sido "tapado". "Lo han silenciado. En las campañas anteriores hablaron de nosotros, dijeron que iba a haber una reforma judicial, que esto iba a cambiar. A nosotros nos siguen destrozando en Jujuy", señaló.

En enero Sala cumplirá seis años presa. El 16 de enero de 2016, apenas asumió Morales, fue ordenada la detención de la líder de la Túpac, a cargo del ministro de Seguridad, Ekel Meyer, hoy miembro del Supremo Tribunal de Justicia. La líder de la Tupac pasa sus días bajo arresto domiciliario.

“El gobierno nacional y popular va a cumplir dos años en diciembre, y quien te habla va a cumplir seis años de detención en enero. Son muy flexibles con la oposición y con los nuestros son más duros”, sostuvo Sala, en el mes de septiembre, en un vivo de Instagram.

“La administración de Alberto Fernández prefiere hacer negocios con la marihuana, y el litio (en Jujuy). Pero los presos políticos venimos postergados hace tiempo. Eso no tiene por qué ser así”, agregó.

La dirigente jujeña está decepcionada con la gestión de Fernández, aunque aseguró que no "habla con nadie" respecto a su situación porque "los medios opositores van a salir a decir que una está apretando al gobierno o tiene privilegios como preso".

En tanto, reclamó de forma “urgente” que se lleve a cabo una reforma judicial para que “los partidos políticos no manejen a la Justicia”. "Merecemos una reforma judicial para que termine con esto de que los partidos políticos manejen la Justicia", agregó.

En relación a los funcionarios, en particular, que la apoyaron en su momento, la Tupac Amaru respondió: “Me preguntas si estoy desilusionada con el Frente de Todos... Si, estoy desilusionada con el Frente de Todos, y de todos ellos. Nosotros no estamos nada bien. Va a haber nuevos presos políticos de acá a seis meses. Me siento usada”.

Alberto Fernández opinó sobre Milagro Sala y ella emitió su descargo

Durante un acto junto a las Madres de Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández pidió “una Justicia mejor” y se comprometió a “seguir reclamando” por la liberación de Milagro Sala. “Voy a estar siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos”, dijo.

"El sistema institucional argentino no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de seguir reclamando por ellos. Sepan que hablo con Milagro y que pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro”, agregó el mandatario durante el al homenaje a las 12 personas secuestradas por la última dictadura en la Iglesia de la Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.

En ese sentido, Sala respondió: “No habla seguido conmigo. Yo hablo con algunos que están alrededor, que por ahí me dicen que pregunta por mi marido que está enfermo, o mi hijo que está enfermo... Pero de mi situación de detención no se habla”.

La oposición niega que Milagro Sala sea una "presa política"

La postura de la oposición frente a la detención de Milagro Sala fue siempre afirmar que no se trata de una "presa política" sino que es juzgada por delitos que cometió. "Quienes roban la plata de la gente no son presos políticos son corruptos" , sostuvo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En ese sentido, Mauricio Macri respaldó la decisión de la justicia de Jujuy de mantener detenida a Milagro Sala, pese a las recriminaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hacia adentro a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que había cometido Milagro Sala, que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. Pero es importante que esa información y este entendimiento sea compartida por todo el mundo”, sostuvo el expresidente.

Para la oposición, la dirigente social es acusada como presunta “jefa de una asociación ilícita, de ser responsable de extorsión y fraude a la administración pública por la extracción de $ 29 millones de una sucursal del Banco Nación, además de encubrimiento y lesiones graves”.