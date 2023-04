Cecilia Moreau arremetió contra el albertismo: "Déjense de joder con operaciones"

En esa línea, Moreau agregó: "No tiene que poder decir en off lo que dice en on. Se construyen off para no decir las cosas en on. Le hace daño a todos los argentinos".

Alberto Aracre.jpg "Hay que dejarse de joder con estas especulaciones y operaciones y ponerse a trabajar. Hablo de la Casa Rosada, claramente", espetó Cecilia Moreau, sobre la renuncia de Aracre. (Foto: @TonyAracre).

A cuatro meses de asumir, renunció Antonio Aracre

Tras haber puesto en funciones en enero de este año y a pocos días de cumplir cuatro meses en el cargo, renunció Antonio Aracre, jefe de Asesores de Alberto Fernández.

La medida la comunicó a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: "A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados, le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata".

"Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite", añadió.

Alberto Fernández lo había puesto en funciones, al empresario y ex CEO de la empresa Syngenta, quien anticipó que convocaría al diálogo político, a todos los sectores del oficialismo, la oposición, empresarios y sociales, a partir del 1 de febrero para acordar "3 o 4 políticas de Estado" de cara a los próximos 5 años en el país.