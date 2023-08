Chaco: acusan a una diputada oficialista de golpear a una fiscal de Juntos por el Cambio

Según publicó el Diario Chaco: "Desde Juntos por el Cambio indicaron que Panzardi 'agredió' a su sobrina, que se encontraba fiscalizando para Juntos por el Cambio bajo el supuesto argumento de que al ser menor de edad no podía ejercer ese rol".

El padre de la joven, Luis Ernesto Chaparro, intervino, siendo además cuñado de la diputada, quien a su vez es el vicedirector de la institución educativa donde se desarrollaba la votación.

La joven fiscal fue retirada de la escuela y todo quedó filmado en videos que distintos vecinos subieron a sus redes sociales, incluyendo a la propia Panzardi, que publicó imágenes de lo sucedido y se defendió.

Desmintió haber golpeado a su sobrina y acusó a su cuñado nada menos que de intento de asesinato: "El señor Luis Chaparro, candidato del CER, me quiso matar en la escuela, está todo filmado. Tuve que empezar a filmar después de todo lo que me agredieron, él expuso a su hija y ahora están haciendo un falso testimonio y los de Juntos por el Cambio están con ellos".

Captura de pantalla 2023-06-28 222116.png Claudia Lorena Panzardi apuntó contra Cecilia Strzyzowski por su propio femicidio. (Foto: Twitter)

Según la sobrina, Claudia Panzardi es violenta

La supuesta agresión de la tía contra su sobrina se habría originado porque la chica no cumplió la mayoría de edad y la ex intendenta sostenía que no podía ejercer como fiscal. Sin embargo, desde el espacio opositor señalan que, al estar empadronada y habilitada para votar, sí puede hacerlo.

Tamara Silvestri, fiscal general de JxC en Laguna Blanca también se refirió al escándalo: "Ante la negativa de la fiscal de levantarse de la mesa, (Panzardi) la levantó de los pelos y la revolcó por el patio de la institución. Intervino el padre de la chica, que es cuñado de Claudia, y un par de personas más en favor de la diputada. La chica quedó tirada en el piso, Panzardi agarró el teléfono y empezó a filmar a todo el mundo, a hacer escándalo y finalmente terminaron sacando a las personas violentadas", publicó Diario Chaco.

Por su parte, Panzardi insistió: "Jamás la toqué, la abofeteé ni la tiré al piso, es mentira". Denunció que su cuñado hizo "un acting", reiteró una supuesta amenaza de muerte contra ella y disparó: "Esto no puede seguir pasando, nos vienen a atacar acá en el pueblo aprovechando que salieron otras cuestiones. Es injusto, este hombre ejerció violencia de género, está filmado. La Policía no lo llevó preso, nadie hace nada".

El cuñado también salió a hablar y afirmó: "Claudia es una violenta, le pegó a su propia sobrina y la tiró al piso".