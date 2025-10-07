Daniela Celis expuso las consecuencias emocionales y en su cuerpo tras el accidente de Thiago Medina

En el programa de Verónica Lozano, Daniela confesó que, aunque intentó mostrarse fuerte para sus hijas, hubo momentos en los que no pudo evitar quebrarse: “En algún momento me encerraba en el baño a llorar, a gritar, a talear. Porque uno es súper mamá, pero hay momentos en los que uno afloja. Es humano”. La rutina diaria la obligó a dejar sus emociones para esos breves instantes de soledad: “Quizás sí era el único momento de llorar en la ducha. Y nada más, porque tenía a dos bebés en la cama o afuera de la puerta del baño esperándome para jugar de vuelta”.

Este testimonio muestra cómo Daniela, frente a la adversidad, tuvo que equilibrar su dolor con la necesidad de sostener a sus hijas, reflejando la fuerza y la resiliencia que muchas madres deben encontrar en los momentos más difíciles.

¿Daniela Celis hizo un sorteo para agradecer a sus fans por las oraciones para Thiago Medina?

En los últimos días se conoció que Thiago Medina mostró una importante mejoría. El ex participante de Gran Hermano continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, pero pasó de terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios, dejó la respiración asistida y presenta buenos parámetros clínicos.

En medio de la felicidad por la evolución del padre de sus hijas, Daniela Celis recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer el cariño y el apoyo de sus seguidores.

La ex Gran Hermano sorprendió a muchos al decidir agradecer con un sorteo de un teléfono de alta gama el acompañamiento desinteresado que recibió Thiago, con cadenas de oración y mucha fe por parte de sus admiradores.

"Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar. Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, expresó.

Y concluyó: "Retomando la vida normal... Después de 23 días, voy a volver a laburar. Quiero empezar con lo que les debo que es un iPhone 16. Uno de ustedes se lo puede llevar. Muchas gracias por bancarme. Vamos a festejar y celebrar regalando este teléfono".