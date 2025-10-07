A24.com

Daniela Celis expuso las consecuencias emocionales y en su cuerpo tras el accidente de Thiago Medina

En una nota con Cortá por Lozano, Daniela Celis se sinceró al hablar de lo que tuvo que afrontar tras acompañar a Thiago Medina durante sus días más difíciles en terapia.

7 oct 2025, 15:23
Daniela Celis abrió su corazón y compartió el difícil momento que atravesó tras el accidente de Thiago Medina, el padre de sus hijas. En diálogo con el programa Cortá por Lozano, la ex Gran Hermano relató cómo la angustia y el estrés la afectaron a nivel físico y emocional, dejando en evidencia las secuelas que un hecho así puede generar en la vida de toda la familia.

“Bajé 8 kilos en 23 días“, confesó y explicó que durante las primeras semanas después del accidente, el dolor y la preocupación le cerraron el apetito por completo: A mí se me cerró el apetito durante las primeras dos semanas, no sentía hambre, ni siquiera me hacía ruido la panza. No podía comer nada, me hacía mal, como que estaba empachada todo el tiempo”. La intensidad de la situación la llevó a una pérdida de peso abrupta, algo que Daniela no pudo ignorar: “Me preocupé porque bajé más de 8 kilos en 23 días. Lo hablé porque no sabía cómo hacer”.

La ex participante de Gran Hermano también describió cómo tuvo que reorganizar su vida para cuidar a sus hijas mientras Thiago estaba internado en terapia. “Salir del hospital y volver a casa era sentarme a jugar, cantar, bailar, hacer dibujitos, que todo esté bien, hacerlas dormir a las dos, y después encontrarme con una rutina completamente nueva porque en casa es un 50 y 50 todo”, relató. La responsabilidad de mantener la rutina familiar la llevó a asumir un rol que combinaba cuidado, atención y contención, mientras lidiaba con sus propias emociones.

Daniela admitió que sintió culpa por la ausencia de Thiago y por no poder estar al 100% con sus hijas: “Decidí parar toda mi vida para poder estar con ellas, darles toda mi atención y que no sientan la ausencia de los dos”. A pesar de la angustia, destacó la fortaleza de sus hijas: “Son muy compañeras, son dos nenas, pero no me hicieron renegar una sola noche”.

En el programa de Verónica Lozano, Daniela confesó que, aunque intentó mostrarse fuerte para sus hijas, hubo momentos en los que no pudo evitar quebrarse: “En algún momento me encerraba en el baño a llorar, a gritar, a talear. Porque uno es súper mamá, pero hay momentos en los que uno afloja. Es humano”. La rutina diaria la obligó a dejar sus emociones para esos breves instantes de soledad: “Quizás sí era el único momento de llorar en la ducha. Y nada más, porque tenía a dos bebés en la cama o afuera de la puerta del baño esperándome para jugar de vuelta”.

Este testimonio muestra cómo Daniela, frente a la adversidad, tuvo que equilibrar su dolor con la necesidad de sostener a sus hijas, reflejando la fuerza y la resiliencia que muchas madres deben encontrar en los momentos más difíciles.

¿Daniela Celis hizo un sorteo para agradecer a sus fans por las oraciones para Thiago Medina?

En los últimos días se conoció que Thiago Medina mostró una importante mejoría. El ex participante de Gran Hermano continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, pero pasó de terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios, dejó la respiración asistida y presenta buenos parámetros clínicos.

En medio de la felicidad por la evolución del padre de sus hijas, Daniela Celis recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer el cariño y el apoyo de sus seguidores.

La ex Gran Hermano sorprendió a muchos al decidir agradecer con un sorteo de un teléfono de alta gama el acompañamiento desinteresado que recibió Thiago, con cadenas de oración y mucha fe por parte de sus admiradores.

"Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar. Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, expresó.

Y concluyó: "Retomando la vida normal... Después de 23 días, voy a volver a laburar. Quiero empezar con lo que les debo que es un iPhone 16. Uno de ustedes se lo puede llevar. Muchas gracias por bancarme. Vamos a festejar y celebrar regalando este teléfono".

