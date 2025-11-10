Jorge Rial renunció en vivo a Argenzuela y explicó los fuertes motivos: "Muy golpeado"

Y continuó sobre su decisión de dejar el ciclo radial: “En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer”.

Rial explicó que desde la emisora entendieron su postura e hicieron todo lo posible para que siga pero que él sino está cien por ciento enfocado en el trabajo prefiere no seguir.

"Mi decisión tiene que ver con algo muy personal, costó mucho. Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie", concluyó.

Jorge Rial habló del complicado presente de Marcelo Tinelli

Jorge Rial habló del difícil momento que atraviesa Marcelo Tinelli y dio su opinión sobre el momento familiar y económico de su colega tras el fuerte posteo de Juanita Tinelli.

“Hay que tener mucho huevo para poner la cara en los medios cuando estás en medio de una tormenta familiar”, lanzó el periodista desde su programa radial Argenzuela.

Y siguió en esa línea: “Tenés que tener valentía, tenés que tener un montón de cosas para pararte, plantarte y decir: ‘señores, tengo un quilombo’. Acá estoy. Son pocos los que lo hacen. Bueno, Marcelo no pudo hacer eso”.

Rial sumó que Marcelo Tinelli no la está pasando para nada bien en cuanto a la interna familiar y situación económica: “Y lo que me cuentan es que está golpeadísimo. Como nunca se lo vio. Y es entendible, porque se le juntaron dos frentes”, apuntó.

Y desde su experiencia aseguró que coincide en el tratamiento que los medios le dieron al tema y que no se lo buscó incansablemente en la puerta de su casa o la de sus hijos para que hable públicamente.

“Me parece muy bien que los programas no estén acosando con los móviles, ni poniéndole cámaras en la cara, ni provocando a Juanita para que diga alguna barbaridad u ofreciéndole plata para que se siente en los paneles a hablar mal del padre“, cerró Jorge Rial.

El periodista por su parte también enfrenta una situación complicada a nivel familiar por la detención por robo de su hija Morena, quien está presa en la Unidad 51 de Magdalena y le rechazaron hace unos días el pedido de domiciliaria por lo que continuará en prisión preventiva hasta el juicio.