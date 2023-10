Con el nuevo techo del dólar, el Gobierno habla de "terrorismo económico" y preocupa el impacto en los precios

Sergio Massa se reunió con la Cámara Argentina de Comercio y advirtió que meterá presos a los irresponsables y especuladores. Foto Mecon..jpg

La esposa del ministro, Malena Galmarini redobló la apuesta, y habló de la posibilidad de denunciar a los candidatos libertarios, por los posibles delitos de traición a la patria, por incentivar a una corrida cambiaria y bancaria. Algunos en el oficialismo hablaron de intento de golpe o "terrorismo económico".

"Hay que aplicar la ley penal económica y el art. del Código Penal de Traición a la Patria. Un juez o fiscal que denuncie de oficio nunca, no?", señaló la titular de AYSA y esposa del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria.

Paralelamente, la AFIP ordenó nuevos allanamientos en cuevas y agencias de cambios de la City porteña y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, pedía la intervención de la justicia para meter presos a los que especulan en el mercado ilegal fomentando el caos.

La corrida se produjo después de las declaraciones de Milei a quien el mercado tomó en cuenta con la importancia que se le da a un candidato presidencial con chances reales de ganar.

Milei llamó a desarmar los plazos fijos en pesos y el dólar superó los $1050 para después cerrar en $1010, una suba de más de $140 en un solo día. Desde el Gobierno esperaban que el libertario llamara a calmar a los mercados, pero eso nunca ocurrió; en declaraciones posteriores, ratificó todos sus dichos.

Massa replicó ante comerciantes: "puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro".

Milei no tardó en contestar a las acusaciones del Gobierno y tras ratificar su plan de dolarizar, le devolvió la responsabilidad al oficialismo.

Desde el Banco Central, pasando por los bancos privados, empresarios, supermercados, y los gremios nucleados en la CGT sacaron comunicados advirtiendo sobre la corrida cambiaria y su efecto en la estabilidad del sistema bancario y hasta el sistema democrático.

Es vergonzonzo el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades.



"El gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa debe hacerse cargo del descalabro económico que han producido. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante con el que los Insaurralde de la vida pagan su vida de monarcas tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien", señaló Milei en nuevas declaraciones a periodistas.

Y agregó: "La debacle económica que estamos viviendo es responsabilidad pura y exclusiva de todos aquellos que defienden este modelo empobrecedor basado en la emisión monetaria para financiar al Estado".

¿Qué pasa con las tasas de interés, precios y salarios?

Fuentes del Banco Central intentaron llevar tranquilidad al sistema bancario al asegurar su "liquidez" y denunciar "la irresponsabilidad de los candidatos en sus declaraciones" que pueden llevar a generar incertidumbre mayor en los ahorristas, pero descartaron de plano que los bancos no puedan afrontar una eventual corrida bancaria.

El BCRA -según pudo saber A24.com- esperará hasta el jueves, después de que el INDEC dé a conocer la inflación de septiembre para tomar una decisión sobre las tasas de interés que regulan los plazos fijos. Hoy sigue en 118% anual, pero que quedaría lejos de ser positiva, como reclama el FMI, si la corrida cambiaria se traslada nuevamente a la inflación.

La preocupación generalizada ahora es por cómo la crisis cambiaria repercutirá en los precios de la canasta básica de los sectores más pobres, después de la frenética jornada de cruces entre los principales candidatos.

Algunos empresarios denunciaron que los proveedores de distintos rubros, desde alimentos, pasando por electrodomésticos o ferretería, materiales de construcción, decidieron suspender las ventas hasta después de las elecciones del 22 de octubre. A esa altura, la discusión en los pasillos era cómo llegará el país a este ritmo a las próximas elecciones presidenciales; seguían la evolución hora a hora.

La unificación el martes de los dólares solidario, tarjeta y turista en $731, en una nueva devaluación controlada, para intentar achicar la brecha con el Blue y los dólares financieros y comercial, según pudo saber A24.com, son parte del plan de Massa de unificar el mercado cambiario y terminar con el cepo en mediano a largo plazo, cuando las reservas de dólares estén estabilizadas.

En caso de llegar a ser presidente, Massa piensa dejar atrás la inflación a partir de la acumulación de reservas de dólares por exportaciones, y disminuir el déficit fiscal yendo a un aumento de la recaudación vía blanqueo total de la economía con un sistema de moneda digital regulada por el Banco Central, que eliminaría la emisión monetaria, y apunte en el mediano plazo (8 años) a terminar con la economía en negro, explicaron fuentes desde el oficialismo a A24.com.